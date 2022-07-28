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حفل عشاء رسمي في رحاب الأكروبوليس


أقام رئيس الوزراء اليواني كوستاس ميتسوتاكيس حفل عشاء على شرق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في متحف الأكروبوليس في العاصمة أثينا، حيث شهدا توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في المجال الثقافي.
وتجول ولي العهد برفقة رئيس الوزراء اليوناني في المتحف مطلعاً على ما يضمه من آثار تاريخية وقطع أثرية.
كما زارا مع وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية د.لينا ميندوني منطقة الاكروبوليس الأثرية، حيث اطلع ولي العهد على ما تحتويه المنطقة من مبان ومناطق ومسارح أثرية شملت مبنى أريثيون، ومنطقة بيلفادير، ومنطقة بارثينيون، ومسرح ديونيسوس، ومسرح اديون هيروديس.


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