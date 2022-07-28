تحذير إسرائيلي: إيران «دولة نووية» هذا الصيف و«الوقت تأخر لردعها»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، من أن إيران قادرة على تحويل نفسها إلى دولة نووية مشيرا الى ان الوقت تأخر لأي عملية جراحية لمنعها.

وجاء في مقال لباراك نشرته مجلة «تايم» أن الجهود لمنع إيران من الحصول على القوة النووية وصلت إلى أدنى مستوياتها، وتبدو أنها تسير نحو الفشل.

وفي عام 2018، كان الإيرانيون يبتعدون 17 شهرا عن العتبة، أما اليوم فهم بعيدون 17 يوما. وحان الوقت لمواجهة الواقع، بحسب ما يقول باراك الذي كتب محذرا «في هذا الصيف، ستتحول إيران إلى دولة وصلت فعليا العتبة النووية».

وفي مسعى لانقاذ الموقف أعلن الاتحاد الأوروبي أنه اقترح مسودة نص جديد لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وبينما أكدت طهران أنها ستطرح رأيها، قالت واشنطن إنها تدرس الرد على المسودة. وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «لقد وضعت الآن على الطاولة نصا يتناول بالتفصيل الدقيق رفع العقوبات بالإضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لاستعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة إلى اتفاق عام 2015.

وأضاف في مقال بصحيفة «فايننشال تايمز» «إذا تم رفض الاتفاق، فإننا نخاطر بمواجهة أزمة نووية خطيرة مع احتمال زيادة عزلة إيران وشعبها».

وفي تغريدة على «تويتر» قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري إن لدى إيران أفكارها الخاصة لإتمام المفاوضات من حيث الشكل والمضمون، وأنها ستقدمها. فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إن واشنطن تراجع «مسودة التفاهم» التي طرحها بوريل، وسترد مباشرة على الاتحاد الأوروبي.