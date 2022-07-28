غانتس يعترف: «اس 300» الروسية لاحقت طائراتنا فوق سورية

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: كشفت إسرائيل ان طائراتها العسكرية تعرضت لنيران روسية مضادة للطائرات فوق سورية في مايو لكنها أخطأت هدفها ووصفت المواجهة بأنها «حادثة منفردة». وجاء الكشف عن تلك الواقعة من قبل وزير الدفاع بيني غانتس ووسط حالة من التوتر بين إسرائيل وروسيا بسبب إدانة إسرائيل للحرب في أوكرانيا واتخاذ موسكو إجراءات تدقيق ضد وكالة الهجرة اليهودية.

ورغم أن القوات الروسية ساعدت دمشق على تغيير دفة الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات إلا أنها تغض الطرف دائما عن الضربات الجوية الإسرائيلية ضد ما يشتبه بأنها عمليات انتشار ونقل للأسلحة برعاية إيران.

لكن القناة 13 الإسرائيلية أفادت أنه في 13 مايو أطلقت بطارية دفاع جوي روسية من طراز «إس-300» النيران على طائرات إسرائيلية أثناء تنفيذ طلعة جوية في سوريا دون أن تصيب أيا منها.

وقال غانتس في مؤتمر استضافته القناة 13 عندما سئل لتأكيد النبأ «كانت حادثة منفردة». وأضاف أن إطلاق النيران الروسية جاء عندما «ابتعدت الطائرات وأصبحت في حكم غير الموجودة».

وقال جانتس إن تنسيق إسرائيل مع روسيا بشأن سورية «في وضع مستقر الآن على ما أعتقد... لكننا نراجع هذه القصة دائما كأننا لم نبدأها سوى الآن».

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد دعا في أوائل الشهر الحالي إسرائيل إلى الكف عن الغارات الجوية التي تشنها منذ سنوات على أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية، وذلك بعدما قصفت المقاتلات الإسرائيلية موقعا عسكريا إيرانيا بالقرب من القاعدة البحرية الروسية في ساحل طرطوس شمالي غربي سورية. وفي الشهر الماضي، انتقدت موسكو غارة جوية إسرائيلية أخرجت مطار دمشق الدولي عن الخدمة لعدة أيام.