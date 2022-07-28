هجوم صاروخي يستهدف القنصلية التركية بالموصل

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: اعلنت مصادر أمنية عراقية أن هجوما صاروخيا استهدف القنصلية التركية شمال شرقي مدينة الموصل، بينما اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس الحكومة العراقية بعدم القدرة على طرد التنظيمات المسلحة. وأوضحت مصادر عراقية أن 4 صواريخ ضربت المقر الدبلوماسي التركي بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، لكنها لم تخلّف أي خسائر أو أضرار. ونقلت قناة السومرية عن مصدر أمني عراقي تأكيده أنه تم تسجيل أضرار مادية بعدد من السيارات المدنية، نتيجة استهداف محيط القنصلية التركية.

عراقية بدوره، طالب وزير الخارجية العراقي مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يلزم تركيا بسحب جميع قواتها من شمال العراق. وأضاف حسين في كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن القصف الذي تعرّضت له مدينة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق الأسبوع الماضي أن تواجد هذه القوات غير شرعي ولم يكن بطلب من الحكومة العراقية، وليس هناك أي اتفاق أو اتفاقية عسكرية أو أمنية بهذا الخصوص.

في المقابل اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس الحكومة العراقية بعدم القدرة على إدارة معركة «فعالة» ضد التنظيمات المسلحة على أراضيها. وقال جاويش أوغلو إن «هذا هو سبب الاستفزازات ضدنا» معتبراً أن «العراق لا يستطيع طرد التنظيمات المسلحة من أراضيه وعليه نحن نفعل ذلك»، بحسب ما نقلت عنه قناة «تي آر تي». غير أنه أكد على احترام بلاده لوحدة الأراضي العراقية كما أضاف أن «التنظيمات المسلحة لا تزال موجودة في العراق، وتنظيم «داعش» سيطر على جزء من البلاد».

على صعيد اخر، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن امس أنه من الممكن تنفيذ العملية العسكرية لبلاده بشمال سورية «في أي وقت»، وفقا لتقييم المخاطر الأمنية بالنسبة لأنقرة. ونقلت قناة «تي آر تي» عن قالن قوله «لن نطلب الإذن من أحد لتنفيذ العملية العسكرية بشمال سورية.. لسنا مضطرين لإخبار أحد عن موعدها».