ترامب: الحلم الأميركي تمزَّق.. والبلاد تتحرك نحو الجحيم!

عربيات ودوليات

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه «يجب على أميركا أن تتعامل مع إذلال تاريخي تلو الآخر على المسرح العالمي، وفي الداخل حقوقنا وحرياتنا الأساسية تحت الحصار». ولفت إلى أن البلاد في عهده سيطرت على قضية موارد الطاقة وأسعار البنزين كانت منخفضة، وكانت الدولة تحظى باحترام في العالم. وذكر ترامب، انه «قد تمزق الحلم الأميركي إلى أشلاء.

والآن تركع بلدنا على ركبتيها. من كان يظن أن هذا سيحدث». وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتوسل الدول الأخرى من أجل الطاقة. والتضخم وأسعار البنزين تضرب أرقاما قياسية، و«ملايين» المهاجرين غير الشرعيين «يغزون» البلاد من حدود غير محمية.

وأضاف أن البلاد «تتحرك نحو الجحيم» بسرعة كبيرة. وبدعوة من «معهد أميركا فيرست بوليسي»، وهو مركز أبحاث يديره حلفاؤه، قدم الملياردير البالغ 76 عاما خطة عمل لـ«الرئيس الجمهوري الذي سيعود إلى البيت الأبيض في 2024». وظهر ترامب علنا في مدينة شهدت جلسات استمرت على مدى أسابيع عقدتها لجنة تابعة لمجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، بشأن أحداث السادس من يناير 2021 عندما اقتحم أنصار له الكونغرس في محاولة لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات.

وردا على سؤال في اليوم نفسه على محطة «ان بي سي»، لم يستبعد وزير العدل ميريك غارلاند إمكان محاكمة دونالد ترامب وقال «نعتزم محاسبة كل من يتحمل المسؤولية الجنائية عن (دوره) في أحداث 6 يناير، وفي أي محاولة للتدخل في انتقال السلطة القانوني من إدارة إلى أخرى».

ورد دونالد ترامب في خطابه أن اللجنة مؤلفة من «لصوص وقراصنة». وأضاف «إنهم يريدون الوصول إليّ حتى لا أتمكن من العمل لأجلكم بعد الآن، لكنني لا أعتقد أنها ستنجح».