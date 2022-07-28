«البنتاغون»: تصرفات الصين تهدد بوقوع «حادث خطير»

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: حذر مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن في المحيطين الهندي والهادئ إيلي راتنر، أمس من أن تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي تهدد بوقوع «حادث خطير» في آسيا والمحيط الهادئ.

وقال في كلمة خلال ندوة بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن «على مدى السنوات الخمس الماضية زاد عدد عمليات الاعتراض الجيش الصيني غير الآمنة للطائرات والسفن العسكرية التابعة للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها وشركائها الذين يعملون بشكل قانوني في المجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الجنوبي بشكل كبير».

كما أضاف أنه «إذا استمر الجيش الصيني باستخدام هذا النموذج من السلوك، فإن وقوع حادث كبير في آسيا سيكون مجرد مسألة وقت».

وتابع أن «الصين كثفت جهودها على مدى السنوات القليلة الماضية، في المقام الأول لفرض السيطرة على المحيط البحري، وكذلك للقضاء على العناصر المركزية للنظام القائم على القواعد».

واعتبر المسؤول الأميركي أن بكين تظهر الآن قوة عسكرية متنامية مع استعداد أكبر لتحمل المخاطر، مؤكداً في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مواجهة أو صراع مع الصين.