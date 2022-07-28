رامسي ترك يوفنتوس

دوليه

تمكن يوفنتوس الإيطالي من التوصل لاتفاق مع لاعب الوسط الويلزي آرون رامسي من أجل فسخ عقده بالتراضي، وذلك وفق مع أعلن عملاق تورينو أول من أمس.

وكتب يوفنتوس في حسابه على تويتر رسمياً. فُسِخَ العقد الذي يربط آرون رامسي بيوفنتوس باتفاق متبادل. كل التوفيق لآرون رامسي.



وحاول يوفنتوس منذ الموسم الماضي التوصل لاتفاق مع الويلزي لإنهاء عقده والتخلص من راتبه السنوي البالغ 7 ملايين يورو، إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تثمر، ليبقى اللاعب في صفوفه مع دفاعه عن ألوان رينجرز الاسكتلندي على سبيل الإعارة من يناير حتى نهاية الموسم.