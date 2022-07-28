سان جرمان عزَّز صفوفه بموكييلي

دوليه

أعلن نادي باريس سان جرمان بطل فرنسا، أول من أمس، عن تعاقده لمدة خمس سنوات وحتى العام 2027، مع المدافع الفرنسي الدولي نوردي موكييلي، من لايبزيغ الألماني، لتعزيز خط دفاعه.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكنّ تقارير صحافية اشارت الى ان القيمة تتراوح بين 10 و15 مليون يورو.

وكان سبق ان أكّد موكييلي رحيله عن لايبزيغ بطل كأس ألمانيا بشريط فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي.



قال اللاعب الدولي البالغ 24 عاماً جماهير لايبزيغ، بعد أربع سنوات سوياً، وصلت قصتنا

إلى نهايتها. وسيسمح وصول هذا المدافع الذي خطا خطواته الأولى في باريس أف سي قبل انتقاله إلى لافال ومونبلييه وثم لايبزيغ في 2018، للنادي الباريسي المملوك قطرياً بالحصول على حلول إضافية على الرواق الأيمن .