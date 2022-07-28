وست هام ضم سكاماكا

دوليه

انتقل المهاجم الدولي الإيطالي جانلوكا سكاماكا من ساسوولو الى وست هام الإنكليزي بعقد لخمسة أعوام، وذلك وفق ما أعلن الأخير في وقت متأخر أول من أمس.

ولم يذكر وست هام أي تفاصيل مرتبطة بقيمة صفقة تعاقده مع اللاعب البالغ 23 عاماً، لكن وسائل الإعلام أفادت أن النادي اللندني سيدفع 30.5 مليون جنيه استرليني (37 مليون دولار) إضافة الى 5 ملايين كمكافآت مرتبطة بالنتائج.



وارتبط اسم سكاماكا بانتقال محتمل الى يوفنتوس وباريس سان جرمان الفرنسي بعد تألقه الموسم الماضي بتسجيله 16 هدفاً في 36 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي.

وقال سكاماكا أنا متحمس حقاً للانضمام الى وست هام. انتظرت لوقت طويل من أجل هذه اللحظة. كنت أحلم باللعب في الدوري الإنكليزي الممتاز. أشعر بأن وست هام الفريق المثالي بالنسبة لي. لقد أظهروا أنهم يرغبون بي حقاً.