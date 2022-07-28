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العربي أحال «الثلاثي» إلى التحقيق


أحال مجلس إدارة النادي العربي الثلاثي عبدالله الشمالي ومحمد فريح وأحمد إبراهيم إلى لجنة التحقيق في النادي لسماع ردهم بشأن امتناعهم عن الالتحاق بمعسكر الفريق المقام في تونس حالياً استعداداً للموسم الجديد. وتخلف الثلاثي المخضرم عن المغادرة إلى المعسكر لمطالبتهم بمستحقاتهم المالية في الوقت الذي طلبت منهم إدارة النادي الالتحاق بالمعسكر على أن تتم مناقشة الأمر لاحقاً. وكلف الشمالي وفريح وإبراهيم محامياً من الجنسية السويسرية متخصص في قضايا العقود الرياضية بمحكمة التحكيم الرياضي (كاس)، من أجل المطالبة بحقوقهم لدى النادي وتسليمهم نسخ عقودهم ومستحقاتهم المالية.


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