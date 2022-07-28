الاحتراف صار «مخامط لاعبين»

محلية

تتسابق بعض الاندية إلى تقديم عروض للاعبين الراغبين بالانتقال لاندية اخرى، وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد الاتحاد الاحكام الانتقالية للاعبين الهواة للموسم الجديد التي اصدرها كإضافة للائحة الاحتراف واوضاع اللاعبين التي اعلن عنها الاتحاد ليتم العمل بها في الموسم الكروي الجديد 2022 – 2023، الذي سيشهد انطلاقة دوري المحترفين للمرة الاولى محليا.

والهدف من اصدار اللائحة تنظيم العملية لكن ترى بعض الاندية بحسب تفسيرها لبعض المواد ان لها الحق في الاستفادة المادية من انتقال لاعبيها اذا ما اصروا على ذلك وهذا ما قام به على سبيل المثال السالمية الذي قدم عرضا للاعبه نايف زويد الذي انضم للقادسية وانخرط معهم بالتدريبات وهو بصدد توقيع عقد رسمي معه وكذلك خيطان هو الآخر قدم عرضاً لطلال الانصاري الذي يتدرب مع القادسية وخصوصا ان المادتين المضافتين حددتا السن (فوق 21 سنة وأكثر من 28 سنة)، ومضمونهما انه يحق للنادي ان ينال تعويضاً مادياً في حال عدم قبول العرض المقدم من النادي الاصلي وهذا ما دفع العربي ان يحذو حذوهم بتقديم عرض للحارس علي جراغ الذي يرتبط بعقد مع القادسية تحت ذريعة انه لاعبه قبل ان ينتقل للاحتراف في الدوري الاسباني للدرجة الرابعة. وفي المقابل جاء القادسية ليقوم بهجمة معاكسة ليقدم عروضا للاعبيه السابقين سيف الحشان وسلطان العنزي ورضا هاني الذين رحلوا عن الاصفر من خلال الاحتراف الخارجي (الجسري) وحصولهم على بطاقاتهم كهواة،كما انه بصدد تقديم عرض لاحمد الظفيري الذي اعلن رحيله عن الاصفر.

وكذلك اليرموك هو الآخر قدم عرضا للاعبه عذبي شهاب المنضم للسالمية، والنصر يتوجه أيضاً لتقديم عرض لعيد الرشيدي لاعب القادسية بكونه لاعبه في المراحل السنية.فهذه العملية التي تحدث تظهرالخلل في المواد المضافة بشأن اللاعب الهاوي فذلك يعد «مخامط لاعبين» بغطاء لائحي من قبل الاتحاد بعدما اراد ان ينظم عملية انتقال اللاعب الهاوي وفقا لرؤيته.

لكن ما يحدث الآن من تقديم عروض متسارعة للاعبين الهواة من انديتهم الاصلية سيضعه في موقف صعب فتفعيل شكاوى الاندية سيتطلب منه ان يكون عادلا بانصاف الاندية واللاعبين دون تحيز خصوصا ان بعض مواد لائحة الاحتراف «مطاطية» مما يجعل القرارات في بعض القضايا تحسم من قبل مجلس الادارة الذي قد يستند للوائح الاتحادين الاسيوي والدولي كمصدر اذا لم يرد نص بشأن بعض الشكاوى.

وعموما الاستعجال في اصدار اللوائح دون وضع اي اعتبارات لمثل هذه الفوضى من الطبيعي ان تكون بداية الاحتراف بهذا الشكل ففي كل يوم حكاية.