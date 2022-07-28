الملا: 800 دينار للاعب الكرة المتفرغ

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أعلن مدير الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د. صقر الملا عن انطلاق المرحلة الثانية من الاحتراف الرياضي والتي ستشهد دخول رياضة المرأة ضمن منظومة الاحتراف من خلال التعاون مع مسؤولي اللجنة النسائية باللجنة الاولمبية في عدد من الألعاب الفردية بجانب كرة الصالات وإضافة رياضات مهمة حققت إنجازات في الوسط الرياضي منها الدراجات و الفروسية وغيرها. وقال الملا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر الهيئة ظهر أمس: «المرحلة الثانية جاءت ضمن العمل المؤسسي لتنفيذ استراتيجية تطوير الرياضة 2022 – 2028 والتي أطلقها وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب السابق عبدالرحمن المطيري ومجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة من أجل تطوير ودعم اللاعب الكويتي ويعد الإحتراف من أهم ركائزها».

وأشار الملا إلى أن هناك 140 لاعبا و14 مدربا و 18 إداريا استفادوا من التفرغ خلال الموسم الرياضي الماضي، وقال الملا: «هناك راتب تشجيعي للاعبي كرة القدم المتفرغين بشكل كامل يصل الى 800 دينار مقدم من الهيئة لدعمهم وتشجعيهم لتطوير مستواهم الفني بالإضافة الى راتبهم من جهة عملهم الحكومية او القطاع الخاص الذي تمتلك فيه الحكومة نسبة أكثر من 50%، على أن تلحق باقي الألعاب بلعبة كرة القدم في المرحلة الثالثة بالإضافة إلى تفعيل النظام الإلكتروني للاحتراف الكلي بجانب إمكانية تحويل النادي الراتب بشكل شهري ومباشر لتسهيل عملية الصرف والمراقبة بعدما تم رصد سلبيات تتمثل بعدم حصول بعض اللاعبين على عقودهم مع النادي وهذا الأمر مرفوض وسيخضع للرقابة المستمرة من قبل الهيئة». وبين مدير عام الهيئة بالإنابة أن هذا النظام يسهل على اللاعب المطالبة بحقوقه ويمكنه من الإطلاع على عقده في أي وقت.

ووعد الملا الرياضيين بالعمل على زيادة المبالغ المالية والدعم من خلال التعاون مع وزارة المالية لتوفير الدعم المناسب، منوهاً بأن الوصول إلى الاحتراف الكامل يتضمن أربع مراحل وكل مرحلة تخضع للتقييم قبل تنفيذ المرحلة الأخرى، وتابع:» المرحلة الأولى شملت التفرغ الموسمي لجميع اللاعبين وفي الألعاب كافة بينما شملت المرحلة الثانية توفير الدعم والراتب التشجيعي للعبة كرة القدم والمرحلة الثالثة ستكون للرياضات الأخرى والرابعة تشمل التشريعات الرياضية الخاصة بتطوير منظومة الرياضة الكويتية».