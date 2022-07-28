القادسية يلتقي خيطان ودياً

محلية

يلتقي القادسية مع خيطان في الساعة الـ07:30 مساء اليوم على ملعب فاروق إبراهيم الفرعي في ستاد محمد الحمد في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. وهو اللقاء الودي الثاني للأصفر بعد فوزه على الفحيحيل 7-0 الاثنين الماضي في مباراة شهدت تسجيل الوافد الجديد المهاجم العاجي مامادو سورو ثلاثية. ومن المتوقع أن يدفع مدرب القادسية ناصر الشطي المباراة بتشكيلتين مختلفين خلال شوطي المباراة مثلما فعل في مباراة الفحيحيل وذلك من أجل إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين. ومن المقرر أن يغادر وفد القادسية بعد غد السبت إلى القاهرة حيث سيقيم معسكره التدريبي الذي يستمر حتى 15 أغسطس المقبل.

