الصعنون وقَّع مع كاظمة وأعير إلى الجهراء

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وقع الحارس بدر الصعنون عقداً لمدة موسمين مع نادي كاظمة على أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى الجهراء في الموسم الجديد. وكان الصعنون أعلن قبل 10 أيام الانضمام إلى الجهراء وجاء التوقيع مع كاظمة ليكون وضع اللاعب قانونياً وفقاً للائحة أوضاع اللاعبين الجديدة. وقال اللاعب عبر حسابه الشخصي في «تويتر» إنه «بحسب اللائحة الجديدة يجب أن يكون لي عقد مع ناديّ الاصلي (كاظمة) و في حال لم يكن لدي عقد يحق لناديّ الاصلي تقديم عرض لي، وفي حال رفض العرض يجب عليّ دفع مبلغ مضاعف للعرض المقدم من ادارة النادي كوني تحت الـ 28 سنة».وأضاف: «لكن بحكم علاقتي مع نادي كاظمه اتفقنا على توقيع عقد مدته موسمان ويتم السماح لي بالخروج على سبيل الاعارة في الموسم الاول من العقد لنادي الجهراء الذي كان لدي اتفاق مسبق على التوقيع لهم لهذا الموسم».

من جانب آخر، يفاوض كاظمة المهاجم النيجيري مايكل أوماه للتعاقد معه في الفترة الحالية، إذ يسعى البرتقالي إلى تعزيز صفوفه للموسم الجديد الذي يتطلع فيه للمنافسة بقوة على الألقاب.

