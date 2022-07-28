«شباب السلة» إلى دبي للمشاركة في «الخليجية»

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يتوجه وفد منتخب كرة السلة للشباب (تحت 18 سنة) إلى دبي للمشاركة في البطولة الخليجية المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا، التي تنطلق غداً الجمعة وتستمر لغاية 6 اغسطس المقبل.

ويترأس وفد «الأزرق» أمين الصندوق في الاتحاد غازي العتيبي، ويضم عويد العنزي وعبدالرحمن الناشي اداريين وسلمان رمضان مدرباً وسالم الداوود وخالد بوزبر مساعدين للمدرب ومشعل محمد مشرفاً و 12 لاعبا هم دعيج المريشد وهاشم أسد ويوسف البلوشي وخليفة العماني ومطر المطر وعادل السعيد وطلال الخميس وبرجس الحسيني وحمد اليحيوح وفهد مال الله ونواف العنزي وعبدالله العجيل. ويتأهل أول وثاني البطولة الى نهائيات آسيا التي ستقام في العاصمة الإيرانية طهران نهاية اغسطس المقبل.

وقال العتيبي ان الاتحاد نفذ برنامج الاعداد الذي وضعه الجهاز الفني بدءاً من المشاركة في دوري الدرجة الاولى ومن ثم عمل المعسكر الخارجي والمشاركة في البطولة العربية الى جانب تنظيم معسكر داخلي الاسبوع الحالي حتى المغادرة صباح اليوم.

وأضاف العتيبي أن الاتحاد يتطلع الى تحقيق نتيجة ايجابية في البطولة والتأهل الى النهائيات الآسيوية، مشيراً الى الاتحاد يضع في مقدمة اهدافه تواجد المنتخبات السنية بين عمالقة القارة وهو ما حصل حين تأهل منتخب الناشئين لنهائيات كأس آسيا. وأشار إلى أن الفريق يضم العديد من المواهب المميزة التي سيكون لها دور كبير في تحقيق آمال وتطلعات المنتخب خلال الفترة المقبلة.

