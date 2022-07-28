«شباب الطائرة» يلتقي العراق

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يخوض منتخب الكرة الطائرة لقاء قويا أمام نظيره العراقي في الـ02:30 ظهر اليوم ضمن الدور ربع النهائي في بطولة غرب آسيا للشباب المقامة في مدينة الدمام السعودية لغاية 31 يوليو الحالي. وكان «أزرق الطائرة» احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية بعد هزيمته أمام المنتخب الفلسطيني 2-3 (26-28، 23-25، 25-22، 25-22، 12-15)، في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس في ختام الدور الأول والذي شهد فوز السعودية على قطر 3-1 في المجموعة ذاتها. وتصدر المنتخب السعودي مستضيف البطولة ترتيب المجموعة الثانية وجاءت فلسطين في المركز الثاني والأزرق ثالثا ثم سورية رابعا وأخيرا المنتخب القطري.فيما تصدرت البحرين المجموعة الأولى، والعراق ثانيا، ولبنان ثالثا، والامارات في المركز الرابع وأخيرا جاء الأردن.

ويلعب اليوم أيضا في ربع النهائي السعودية مع الامارات، والبحرين مع سورية، ولبنان مع فلسطين.

