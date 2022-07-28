الزمالك للابتعاد بالصدارة أمام فيوتشر

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يسعى الزمالك للابتعاد بصدارة الدوري المصري عندما يخوض اختبارا صعبا اليوم أمام فيوتشر في الجولة الـ 27 للمسابقة والتي تشهد اليوم أيضا مواجهتي الجونة مع الإسماعيلي وفاركو مع طلائع الجيش.

الزمالك يحتل المركز الأول برصيد 60 نقطة من 26 مباراة فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

وحقق الزمالك الفوز في آخر 5 جولات ما جعله المرشح الأول لحصد اللقب حيث أن فوزه في المباريات الـ8 المتبقية له في المسابقة يمنحه اللقب رسميا دون النظر لنتائج المنافسين.



ويعاني الزمالك من كثرة الغيابات في صفوفه بعد رحيل الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بجانب طارق حامد والحارس محمد أبو جبل لانتهاء عقودهم وهروب رزاق سيسيه.

ويعتمد البرتغالي جوسفالدو فيريرا على خبرات بعض لاعبيه لتعويض النقص العديدي بجانب عناصر الشباب وأبرزها المدافع حسام عبد المجيد ويوسف أسامة نبيه ونيمار وغيرهم.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك بتشكيلة تضم محمد عواد ومحمود الونش وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي ونيمار وأحمد أبو الفتوح ومحمد عبد الغني وإمام عاشور وزيزو وشيكابالا وسيف الجزيري.



واستعاد فيوتشر نغمة الانتصارات بالفوز على البنك الأهلي 4 -1 في الجولة الماضية بعد الخسارة في الجولات الثلاث التي سبقت تلك المواجهة.ويأمل علي ماهر مدرب فيوتشر في تحقيق نتيجة جيدة للحفاظ على المركز الرابع في جدول الترتيب خاصة وأنه يمتلك الكثير من اللاعبين المميزين أصحاب الخبرة.ويراهن فيوتشر على القوة الضاربة بوجود أحمد رفعت وأحمد عاطف وعمر كمال ومحمد ومروان محسن بجانب الحارس محمود جنش.