الأهلي يقاطع «قناته»

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أعلن الأهلي المصري مقاطعة قناة النادي بعد أزمة حذف تصريحات مدير الكرة سيد عبد الحفيظ من حسابات القناة.وحذفت القناة تصريحات عبد الحفيظ التي هاجم فيها مرتضى منصور رئيس الزمالك وبرر مقاطعته للممر الشرفي الذي أقامه الزمالك للأهلي عقب فوز الأبيض بكأس مصر على حساب غريمه التقليدي.

وبعد اجتماع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي أصدر الأهلي بيانا قرر فيه الرفض القاطع لما تقوم به الشركة الحاصلة على حقوق إدارة قناة الأهلي والمملوكة لشركة ستادات وعدم التزامها بسياسة النادي والتنسيق مع مسؤوليه.

كما أعرب النادي عن استيائه من «الموقف غير الواضح للشركة الحاصلة على حقوق قناة النادي بخصوص القضايا المطروحة على الساحة الرياضية التي يكون النادي الأهلي طرفا فيها ورفض بث بعض المواد الفيلمية التي تخص النادي وحذف البعض الآخر الذي لم يلق قبول الإدارة التنفيذية للقناة بالمخالفة للعقد المبرم».

كما اتخذ الأهلي قرارات أهمها «التوقف عن تنظيم ظهور لاعبي الأهلي ومسؤوليه وأجهزته الفنية والإدارية والطبية في كافة الفرق الرياضية على شاشة القناة لحين التزام الشركة المسؤولة عن إدارة القناة ببنود التعاقد».