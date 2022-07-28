حبس طبيبين سنة بـ«خطأ طبي».. معجون أسنان بدلاً من مرهم عيون!

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قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي بشاير عبدالجليل، بحبس طبيبين لمدة سنة بسبب خطأ طبي، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة سنة اعتباراً من صيرورة الحكم نهائياً، على ان يقدم كل من المتهمين تعهداً بلا كفالة يلتزمان بموجبه مراعاة حسن السير والسلوك مستقبلاً.

وكان المتهمان قد ارتكبا خطأً طبياً عندما راجعهما المجني عليه بأن وضعا معجون أسنان بدلاً من مرهم طبي لإحدى عينيه، فتسبب ذلك بعماها.

وحضر دفاع المجني عليه، المحامي مصطفى ملا يوسف وترافع شفاهة امام المحكمة، مؤكداً ان الضرر ليس فقط جسدياً، بل هو اكبر منه نفسياً، فمركزه بعد هذا الخطأ تقدم اكثر من مرة للزواج وتم رفضه بسبب اصابته بالعمى في احدى عينيه.

وقال المحامي مصطفى انه سيتقدم بعد هذا الحكم بدعوى تعويض مالية كبيرة بالرغم من ان كل ذلك لا يساوي ثمناً امام اعادة المتهم الى وضعه الطبيعي قبل هذا الخطأ الفادح. وتساءل مصطفى قائلاً : هل يعقل ان صحة الناس أصبحت غير محترمة ووصلت الى هذا الحد من التهاون.