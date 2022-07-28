تحرش جنسي تحت قبة البرلمان اللبناني!

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بيروت- الوكالات: أثارت النائبة اللبنانية سينتيا زرازير، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت من خلال منشور عبر صفحتها على فيسبوك، عن تعرضها للتحرش تحت قبة البرلمان، وعن اكتشافها واقيات ذكرية مستخدمة ومجلات بلاي بوي في المكتب الذي تم تسليمها إياه.



ومنذ دخول زرازير إلى مجلس النواب، لم تلق كما كتبت أي احترام يدل على أن من تتواجد معهم لـ4 سنوات هم بشر أولًا وأناس محترمين ثانياً، وفي حديث مع موقع قناة الحرة الاميركية قالت لا يتم الاعتراف في أكثر الأحيان بأن هناك نائبة تدعى سينتيا زرازير، ما يدفعني إلى عرض أوراقي الثبوتية عند مدخل المجلس. وعن المجلات الإباحية، والواقيات الذكرية، التي عثرت عليها في مكتب المجلس، علّقت زرازير يتم اتهامي بأني أوجه اللوم إلى النائب الذي كان يشغل المكتب سابقاً،



وهو أمر غير صحيح كوني لم أستلمه منه بل من مجلس النواب مشددة عندما دخلته تفاجأت بمدى القذارة والعفن، الواقيات الذكرية مستعملة ومرمية أرضاً، لا أعلم من وضعها وما هو السبب، لكن المؤكد أنه لا يعقل أن يسلم المجلس نائبة جديدة هكذا مكتب. كما شرحت كيفية التحرش بها من قبل النواب بالقول كلما مررت من أمامهم أسمع (تلطيشاً) من قبل زعران الحي الذين لم يتخلصوا من هذه العقلية، كما تحصل الكثير من الممارسات السيئة، والتنمر على اسم عائلتي بمنادتي صراصير.