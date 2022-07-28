المغامر يوسف بيدس!

الاخيرة

قلة القراءة والاطلاع على تاريخنا المعاصر منعت كتاب الدراما العربية من اكتشاف شخصيات حقيقية تصلح حياتها لعمل مسلسلات من 30 حلقة رمضانية كونها مليئه بكل عناصر التشويق والاثارة والصعود الحاد إلى أعلى ثم السقوط المريع للأسفل، كما حدث مع مسلسل فارس بلا جواد حول حياة المغامر المصري حافظ نجيب والذي للأسف تلاعب بسيرته المسلسل وأهواء الممثل محمد صبحي مما اضطرني لتصحيح المغالطات التي وردت فيه بمقال نشرته في حينه بجريدة الشرق الأوسط اسميته جواد بلا فارس...



***



في 1858 وصل لمدينة الناصرة في فلسطين قادما مشيا على الاقدام من مدينة بطرسبيرغ الروسية الجميلة المهاجر غريغورس بيلاس وتزوج لاحقا من لبنانية من العون فأنجبا ابنهما خليل الذي أصبح ضليعاً في العربية والروسية والانجليزية ومناضلاً وطنيا وبدوره تزوّج خليل و أنجب ابنه يوسف، وما أن حدثت حرب 48 في فلسطين حتى هاجر خليل وعائلته إلى لبنان حيث توفى بعد عام و أنشأ ابنه يوسف محل صرافة صغيراً مع شركاء آخرين حوّله إلى بنك أسماه انترا أوائل الخمسينيات ومع تفشي عمليات الثورات والانقلابات في الدول العربية، قام بيدس باستقطاب الاموال الهاربة ومعها الأموال القادمة من فلسطين.



***



توسع المصرفي يوسف بيدس في عمله وافتتح 35 فرعاً لبنكه في مختلف انحاء العالم واشترى الشركات الكبرى والمصانع والعقارات والسفن والطائرات والفنادق والكازينوهات في لبنان وخارجه وكان مدمنا على القمار والخمر والنساء وكانت قصص مغامراته مع جميلات العالم ومقامراته بأموال العالم تُنشر بالصحف العالمية، حيث نُشر ذات مره كيف كسب خلال ساعة 35 مليون فرنك وخسر خلال الساعة التي تليها 65 مليون فرنك دون أن يرف له جفن وكان حاطاً بثلاث جميلات واحدة تحضِّر الشراب وواحدة تعد الفيش وواحدة للسيجار والسجائر، وقيل إن ذلك التوسع الكبير من مهاجر فلسطيني لم يعجب كثيرين في لبنان وخارجه، وقيل إنه كان يسكر كثيراً عندما يسافر على طائرات شركة الميدل ايست التي أنشأها ويثرثر بكلام ضد كبار ساسة البلد معتمداً في قوته على الأموال السريّة التي يدفعها للساسة والإعلاميين لمدحه وغض النظر عن زلاته



***



في 14/10/1966 توقف بنك انترا عن دفع الأموال فتكالب آلاف المودعين على أبوابه فتم إعلان إفلاس البنك الذي لم يقم البنك المركزي بمساعدته، وبدأت لجنة مختصة بالتحقيق في أعماله لتكتشف كمَّ الفساد الكبير القائم فقد كانت حسابات سريّة باسم يوسف بيدس خارج الرقابة والتدقيق يحمل عليها ثمن رحلاته بالطائرات الخاصة وسكنه بالفنادق الفاخرة وخسائر قماره وحتى شربه ومغامراته النسائية ومن أوراق التحقيق نكتشف أن الكويت أودعت في بنكه مليون جنيه استرليني قام بتحويلها على الفور لحسابه السرىّ الخاص رقم 4994، إضافة إلى استيلائه على أرباح وديعة من 3 ملايين أودعتها الكويت في بنكه وانتهى الأمر بالقبض على بيدس في سويسرا ووفاته المفاجئة عن عمر 55 عاماً واتُّهم السرطان بأنه سبب الوفاة كما اتُّهمت جهات عربية ودولية بأنها سبب إفلاس البنك..



***



آخر محطة

(1) حصلت الكويت مقابل ودائعها على حصص في شركة الطيران وكازينو لبنان وقد استُجوب وزير مالية كويتي لاحقاً ظلماً على أعمال الكازينو...

(2) قيل إن أحد إشكالات بنك انترا أنه كان يدير كبنك تجاري ودائع قصيرة الأجل استثمر أموالها كبنك أعمال في مشاريع طويلة الأجل... قيل نفس السبب لانهيار عام 2008 العالمي!