العجيل لوكلاء النيابة: ابتعدوا عن الميل والهوى

الأولى

دعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل وكلاء النيابة الى التحلي بالصدق والأمانة في أداء عملهم والتجرد والبعد عن الميل والهوى وأن يحافظوا على سمت القاضي وسلوكه وخلقه ومظهره أثناء العمل وخارجه وفي حياته العامة والخاصة،

وبين العجيل لـ 69 وكيل نيابة عامة كانوا قد أدوا اليمين القانونية أمامه أمس وأهميته وثقل المسؤولية والأمانة التي تُلقى على عاتق كل منهم داعيا اياهم لمواصلة الاطلاع والبحث والاجتهاد موصيا بالحفاظ على سمعة الكويت بما وصلت إليه من سمعة طيبة في مجال العدالة والنزاهة.



وأكد العجيل أن المجلس الأعلى للقضاء يحرص في السنوات الأخيرة على التوسع في أعداد المعينين من خريجي كلية الحقوق بجامعة الكويت في وظيفة وكيل نيابة (ج) وهي أولى درجات السلم القضائي بعد تأهيلهم وتدريبهم في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية باعتبار أن ذلك هو الأساس واللبنة الأولى في تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء لتنفيذ سياسة التكويت الكامل للقضاء.

وأشار الى أن هذا الهدف يسعى إليه المجلس في خطى ثابتة ومتقدمة، حيث سيتم تنفيذ الخطة المرسومة في هذا الشأن خلال ثلاثة أو أربعة أعوام على أكثر تقدير، وذلك في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد.



وبين العجيل أنه في حين يتم تعيين 69 وكيل نيابة كويتيا بالنيابة العامة ستنتهي ولاية عدد 100 من رجال القضاء بنهاية العام القضائي الحالي وذلك بانتهاء إعارتهم وعودتهم إلى جمهورية مصر العربية.

واضاف: كما قام المجلس الأعلى للقضاء بالإعلان وفتح باب القبول لاختيار دفعة جديدة من وكلاء النيابة الكويتيين وقد قاموا بأداء الاختبارات التحريرية وجار الإعداد للاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية ليتم تعيينهم في نهاية العام الحالي، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء سنوياً بفتح باب القبول للاختيار للتعيين في النيابة العامة، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية المرسومة من قبل المجلس لتحقيق الهدف المنشود بتكويت القضاء بشكل كامل.



من جهته وجه النائب العام المستشار سعد الصفران كلمة لوكلاء النيابة موصيا اياهم بالعمل قائلا: لقد انتهت أيام التحصيل والدراسة ودقت ساعة العمل، وحثهم على الجد والاجتهاد ومواصلة العمل لتحقيق ما نرجوه وما نتطلع إليه.