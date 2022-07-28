«الهالة».. هلَّت

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أكد خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان ان الظاهرة الهالة التي شهدتها البلاد ظهر امس تتكون خلال تأثير السحب التي تسمى بـالسمحاق الطبقي وهي سحب عالية رقيقة منخفضة في درجات الحرارة وعندما تحجب اشعة الشمس تسمى بالهالة ويكون تكونها شائعاً مع سحب السمحاق الطبقي المرتفع الرقيق.



من جهته، أعلن الفلكي عادل السعدون عن ان هذه الظاهرة طبيعية وتتكرر على سنوات بعيدة عن بعض مطمئنا بأن لا يوجد لها انعكاسات مناخية ولكنها دليل على وجود الرطوبة متوقعا هطول الامطار يوم غد الجمعة او السبت بفضل وجود ضغط جوي منخفض متجه من جنوب الخليج العربي الى شماله.