«الرشيد للوزارات»: اضغطوا المصروفات

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وجه وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، الجهات الحكومية بضرورة عدم تجاوز سقف المصروفات عند تقدير مشروع ميزانية 2023/2024، وفقاً للضوابط والتعليمات التي ستصدر من قبل وزارة المالية، مع الأخذ في الاعتبار سياسة ضغط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات دون الإخلال بالأداء.



وبين الرشيد في التعميم الذي حصلت النهار على نسخة منه بشأن تقدير ميزانية 2023/2024 أنه على جميع الجهات الالتزام بتقديم مشاريع ميزانياتنها إلى المالية في المواعيد المحددة مستوفية لجميع المتطلبات والقواعد والبيانات المطلوبة.

وأوضح الوزير أنه تم الغاء الاعتماد التكميلي المخصص للباب الأول ابتداءً من 2022/2023، على أن يتم التعيين وفق الوظائف المعتمدة بميزانية الجهة وفق الضوابط والنظم المعمول بها في هذا الشأن.



وأضاف أنه تم تغيير مسمى الباب الخامس في توجيه الايرادات من إيرادات أخرى إلى إيرادات السلع والخدمات من بداية 2022/2023 لينعكس ذلك على عنوان نشاط الإيرادات المحصلة.