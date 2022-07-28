ولي العهد: لا تراخي ولا تأجيل.. الأهداف رُسمت والمسؤوليات حُددت وقنوات التنفيذ عُبِّدت

الأولى

تأمين مصالح البلاد والنأي بها عن تداعيات بؤر التوتر ومواقع النزاعات



توجيهات سمو أمير البلاد.. حققت مكانة للكويت عكست ثقة المجتمع الدولي فينا



المواطن في قمة الاهتمامات والمسؤوليات.. توفير كامل الرعاية والعناية له



انطلاقة جديدة للسياسة الخارجية تضاف إلى سجل الإنجازات الدبلوماسية الكويتية



اليقظة والوعي الكامل في تداعيات الأزمات غير المسبوقة للمحافظة على مصالح الكويت



حريصون على ما حققناه من مكانة مرموقة والمحافظة عليها وعلى مكتسباتنا فيها



العمل الحثيث والقيام بواجباتنا للحفاظ على مصالح الكويت وإبراز دورها إقليمياً ودولياً



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