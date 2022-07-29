عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: ضربت موجة سيول وفيضانات عددا من دول المنطقة نتيجة الأمطار الغزيرة، في مؤشر واضح على امتداد تأثيرات الطقس المتطرف الناجم عن التغير المناخي الى المنطقة. كما ألحقت السيول أضرارا بالغة بالطرق وبعض المباني السكنية.

ففي الإمارات ضربت سيول كبيرة إمارات الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة (شمال)، عقب هَطْلِ أمطار غزيرة تسببت في غرق بعض الطرق وانقطاعها، وأظهرت مقاطع نشرها مغردون على تويتر وحسابات على تطبيق سناب شات السيول التي ضربت الإمارات الثلاث وقد تسببت في غرق عدد كبير من المركبات.

وأعلنت العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية تنفيذ علمية «الأيدي الوفية» لإنقاذ المتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها الفجيرة، امس وفق ما أعلنته الوزارة. وقالت الدفاع الإماراتية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر «تعلن قيادة العمليات المشتركة عن تنفيذها عملية «الأيدي الوفية» في دعمها للسلطات المدنية في إمارة الفجيرة التي تعرضت ليلة البارحة الأربعاء لمنخفض جوي».

وأضافت الوزارة قائلة «وتركزت العملية علي إنقاذ العالقين في المناطق المغمورة بالمياه وإنقاذ المحاصرين داخل بيوتهم حيث تم اخلاءهم لمناطق الايواء دون خسائر» على حد قولها. وشهدت الفجيرة أمطارا غزيرة أدت لسيول في بعض الأماكن ما أسفر عن غرق عدد من المركبات وتسبب بوجود عدد من السكان العالقين. كما أعلنت الحكومة الإماراتية عن تشكيل لجنة عاجلة لحصر الأضرار التي تسببت بها السيول، كما وجهت بنقل كافة الأسر المتضررة في المناطق الشرقية لمواقع إيواء مؤقتة، بالإضافة إلى إجلاء الأسر التي تعيش في مناطق قريبة من أماكن تشكل السيول.

ووجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عاجلة لحصر أضرار السيول في كافة إمارات الدولة، واتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل معها.وناشدت السلطات كافة المواطنين والمقيمين وخاصة في المناطق الجبلية اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والابلاغ الفوري عن أية حوادث.

وشهدت ولايات شناص وصحم والرستاق بمحافظة الباطنة (شمال) في سلطنة عُمان هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، متأثرة بالحالة الجوية التي تعم البلاد، وأدى هطول الأمطار إلى جريان عدد من الشعاب والأودية.

وفي قطر سقطت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد في مناطق مختلفة من البلاد، ولاسيما في الوسط والجنوب وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية على بعض المناطق تصحبها رياح قوية ورؤية أفقية متدنية على الساحل، مع أمواج عالية في عرض البحر.

وتوقعت الإدارة أن يصاحب الطقس على الساحل غبار عالق إلى غائم، مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق. وشهدت الدوحة، أمطارا غزيرة، ابتداء من فجر امس وسط تداول فيديوهات تُظهر تأثير الطقس الماطر مع تحذيرات من وزارة الداخلية للسكان.ونشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية فيديو يُظهر الأمطار الغزيرة التي تهطل على الدوحة ونقلت تحذيرا عن وزارة الداخلية للسائقين بضرورة اتباع إرشادات السلامة.

من جانبها، أكدت هيئة الطيران المدني القطرية أن الأمطار ستتواصل حتى نهاية عطلة الأسبوع وفقا لوكالة الأنباء القطرية. وتداول عدد من المغردين والإعلاميين القطريين مقاطع فيديو تُظهر الأمطار الغزيرة التي أغرقت شوارع العاصمة امس.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة السعودية أن تكون الفرصة مهيأة اليوم لهطول مزيد من الأمطار على منطقة جازان (جنوب غرب)، يصحبها نشاط في الرياح.

وفي اليمن، حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» من هطول أمطار غزيرة في جميع أرجاء اليمن خلال شهر يوليو، تؤدي إلى حدوث فيضانات مدمرة ودمار لسبل المعيشة والممتلكات. ودعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى توفير تدابير ومساعدات عاجلة؛ لتخفيف آثار الفيضانات وخاصة في المناطق المنخفضة غرب اليمن.

والاثنين الماضي، نقلت مصادر محلية أن عدد ضحايا الفيضانات في اليمن ارتفع إلى 22 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، بينما أصيب آخرون في عدد من محافظات شمال اليمن وجنوبه خلال اليومين الماضيين جراء سيول جارفة وأمطار غزيرة ضربت مناطق كثيرة من البلاد، بفعل منخفض جوي تتعرض له.

وتتأثر منطقة الخليج عامة بمنخفض جوي غير اعتيادي، إذ تكون الأجواء حارة في مثل هذا الوقت من السنة عادة ويُستبعد هطول الأمطار.

