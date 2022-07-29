عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أعلن «الإطار التنسيقي» في العراق، امس، مضيه في تشكيل حكومة بزعامة محمد شياع السوداني، رغم اقتحام أنصار الصدر الرافضين لذلك مقر البرلمان.

ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها قناة «الرافدين»، تأكيد تحالف قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، المضي قدما في تشكيل الحكومة بزعامة السوداني رغم اقتحام البرلمان. وفي وقت سابق امس، أعلن السوداني (52 عاما) التمسك بتكليفه من «الإطار التنسيقي» لشغل المنصب، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وجراء خلافات بين القوى السياسية لم يتم تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر 2021. واختار «الإطار التنسيقي»، في 25 يوليو السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة في خطوة جديدة على طريق إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من ثمانية اشهر.

وشغل السوداني عدة حقائب وزارية منها وزير حقوق الإنسان والعمل والشؤون الاجتماعية. وانقسمت المواقف بشأن ترشيح السوداني بين مؤيد ورافض، حيث تطالب الحركة الاحتجاجية والتيار الصدري بترشيح شخصية لم يسبق لها أن تولت أي منصب حكومي.

