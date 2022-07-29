إيمانيات

الحسين «عليه السلام» من أهل البيت «عليهم السلام» الذين أذهب الله عنهم الرجس الباطل في الفكر والعاطفة والحركة والعلاقة والموقف. الحسين «عليه السلام» الذي انطلق من جدّه رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم»، وانطلق من أبيه أمير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب «عليه السلام»، وانطلق من أمّه فاطمة الزهراء «عليها السلام». عاش الحسين «عليه السلام» مع أمّه الطاهرة المطهرة المعصومة التي عاشت مع رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم»، فتعلمت منه كيف تنفتح على الله سبحانه، وكيف تعيش الروحانية كأعمق ما تكون، وكيف تحمل الرسالة للمؤمنين والمؤمنات، وكيف تواجه المواقف الصعبة، عندما وقفت بكل عنفوان وصلابة وشجاعة في مسجد رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» لتدافع عن الإمامة، وكانت تقول للمسلمين: «اعلموا أني فاطمة وأن أبي رسول الله».

الحسين «عليه السلام» شعار ومدرسة وتيار كفاح وجهاد رسالي وسياسي فريد في تاريخ الإسلام لذلك كان دوره كبيراً وأثره عظيماً فقد كان «عليه السلام» قوة دافعة محركة في أحداث التاريخ الإسلامي وخصوصاً الجهادي منه على مدى أجيال وقرون عديدة ولم تزل نهضته وحركته ومبادئه تتفاعل وتؤثر في ضمير الأمّة ووعيها. الحسين «عليه السلام» وطن نفسه على التضحية والفداء فقُتِلَ هو وأبناؤه وأهل بيته وأصحابه ومُثِلَ بأجسادهم وحملت رؤوسهم وسبيت نساؤهم. الحسين «عليه السلام» الذي ما زالت وستستمر أصداء صوته الذي تتردد في وادي الطفوف وتقرع مسامع الأجيال وتطوف في ربوع التاريخ إعصاراً يوصف الطغاة وبركان دم يهز عروش الظالمين ويوقظ الضمائر الحرة ويحرك في تاريخ الإنسان روح الثورة والجهاد وصوته المدوي «لا واللهِ لا أُعطِيكُم بيَدِي إعطاءَ الذَّليلِ؛ ولا أقِرُّ لَكُم إقرَارَ العَبيدِ».

الحسين «عليه السلام» سبط رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم»، وابن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب «عليه السلام»، وأمّه فاطمة الزهراء بنت رسول الله «عليها السلام» وجدته أم المؤمنين خديجة بنت خويلد «عليها السلام». الحسين «عليه السلام» الذي ترعرع في أحضان رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» وبين عليّ أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء «عليهما السلام»، فأرتضع أخلاق النبوة وشب على مبادئ الرسالة الإسلامية العظيمة، مبادئ الحقّ والعدل والإباء أحاطه رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» في طفولته بمشاعر الحبّ والحنان ويصرح أمام أصحابه ويعلن عن هذا الحبّ الأبوي الكريم «اللّهم إني أحبّهما وأحبّ من يحبّهما». الحسين «عليه السلام» الذي نشأ في بيت من أكرم بيوتات وأعزها وهو بيت رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» وتربى على خلقه ومبادئه. فكان مثال الورع والتقوى وقدوة الأخلاص والزهد والعبادة، قوي الشخصية شجاعاً غيوراً على الإسلام والأمّة ذا شخصية قيادية عظيمة شديد التمسك بالحق قوي الإرادة لا تأخذه في الله لومة لائم. فبهذه الصفات العظيمة وبهذه الشخصية العبقرية وبهذه المكانة الاجتماعية الفريدة صار الحسين «عليه السلام» قوة فاعلة في ضمير التاريخ الإسلامي وإرادة حية تؤثر عبر الأجيال.

لقد نحت له هذا المجد العظيم تمثالاً في قلب كلّ حر أبي يعرف للإنسانية حقها وللمبادئ والقيم قيمتها. لقد آمن المسلمون بحب أهل البيت «عليهم السلام» وأحبّوا الحسين «عليه السلام» كواحد من أئمة أهل البيت «عليهم السلام». لذا كانت الفجيعة واللوعة التي رزئت بها الأمّة بفقد الحسين «عليه السلام» عذاباً لضميرها ومثاراً للحزن والألم فيها. لقد فاضت المشاعر من حول الحسين «عليه السلام» وتعلقت القلوب بحبّه وبعظم شخصيته وانطلقت باسمه الثورات ورفعت باسمه الشعارات.

