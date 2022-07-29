إيمانيات

هو أبو ذر «جُندب بن جُنادة» بن سفيان بن عبيد الغفّاري. من أوائل الناس دخولاً في الإسلام، وقيل إنّه كان خامس الناس إسلاماً. المرويّ عن أبي ذر «رضي الله عنه» من الأحاديث والروايات والأقوال كثير، الأمر الذي يدلّ على غزارة علم هذا الصحابي الجليل من جهة، وعلى قُربه من رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» من جهة، وعلى تواتر رواياته عن أهل بيت النبوة «عليهم السلام».

فلقد ورد عنه «رضي الله عنه» - كما في الكافي - في وصية النبيّ «صلى الله عليه وآله وسلم» له: «يا أبا ذر، اغتنم خمساً قبل خمس: شَبَابَك قبل هَرَمِك، وصِحّتَك قبل سُقْمِك، وغِنَاك قبل فَقْرِك، وفَراغَك قبل شُغُلِك، وحَيَاتَك قبل مَوْتِك».

وكان إذا أصبح قال: «اللّهمّ إنّي أسألك الإيمان بك، والتصديق بنبيّك، والعافية من جميع البلايا، والشكر على العافية، والغِنى عن شِرار الناس». وخاطب الناس من جهة الكعبة قائلاً: «أيُّها الناس، إنّي لكم ناصحٌ، إنّي عليكم شفيق، صلّوا في الليل لوحشة القبور، وصوموا في الدنيا لحر يوم النشور». ومن مواعظه «رضي الله عنه»: «يولدون للموت، ويُعمِّرون للخراب، ويحرصون على ما يُفنى، ويتركون ما يبقى، ألا حبّذا المكروهان: الموتُ والفقر».

ونقل «رضي الله عنه» عن النبيّ «صلى الله عليه وآله وسلم» وصاياه السبع قائلاً: «أوصاني خليلي بسبع: أمرني بحبّ المساكين والدنوّ منهم، وأن أنظر إلى مَن هو دوني، ولا أنظر إلى مَن هو فوقي، وأمرني أن لا أسأل أحداً شيئاً، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن أقول الحقّ وإن كان مُرّاً، وأمرني أن لا أخاف في الله لومةَ لائم، وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله».

تُشير مصادر السيرة إلى أنّ أبا ذر موحِّد قبل البعثة ولم يسجد لصنم، وهو في هذا يقترب من الإمام عليّ «عليه السلام» في كرامة وجهه، وكان شخصية مستقلة فكرياً ومنفكةً بيئياً عن التأثيرات الخارجية الضاغطة على نسق تفكيرها. يعشق قلق البحث عن المعرفة، شأنه شأن الأولياء والمصلحين، ولذلك رأيناه لا يكتفي بإيفاد أخيه إلى مكّة ليتقصّى له خبر النبوّة، بل جاء بنفسه مكّة باحثاً عن الحقيقة حتى واجهها وجهاً لوجه، واستوعبها، وأخذ عنها، وحملها في جوانحه شعلةً تتلظى، ونوراً لا يخبو.

ومن سمات الشخصية المستقلة أنّها لا تميلُ إلى الحيادية الفكرية أو الاجتماعية، وإنّما هي نسيجٌ وَحْدَها، حتى إنّها لا تبالي - إذا التزمت مبدءاً - أن تصدع به مهما كلَّف ذلك من ثمن، ولذلك وجدناه مبادراً إلى الإعلان عن التوحيد في خضم الجوّ المشرك الملغوم، غير مبالٍ بما يجرّه ذلك عليه من عذاب وويلات.

ولو لم يكن أبو ذر شخصية قيادية جذّابة وفاعلة ومؤثرة، لما كلَّفه النبيّ «صلى الله عليه وآله وسلم» أن يذهب إلى قومه بني غفّار ليدعوهم إلى الإسلام، حتى قيل إنّ نصف قبيلته أسلمت على يديه، وكان رائدها في الهجرة إلى المدينة، بل وحامل لوائها في أكثر من مَوْقَعَة، الأمر الذي يشير إلى فرادته وعلوّ شأنه.

ولم يكتفِ هذا البارُّ بإسلامه أن يحمل سلاحه دفاعاً عن الإسلام الذي آمن به، وعن النبيّ «صلى الله عليه وآله وسلم» الذي صَدَّقه، بل راح ينهلُ من علم النبيّ «صلى الله عليه وآله وسلم»، حتى كان باباً من أبواب مدينة العلم، بالإضافة إلى بابه أو بوابته الأوسع الإمام عليّ «عليه السلام»، عن شهادةُ الإمام عليّ «عليه السلام» بحقّه، يقول: «قد مُلئ له في وعائه حتى امتلأ».

