إيمانيات

تملك الصداقة أهميّة خاصّة في حياتنا فلا أحد يستطيع أن يعيش بدون وجود أصدقاء حقيقين في حياته ودون أن يعيش في دنيا الصداقة الجميلة ومهما اختلفت أنواع الصداقة أو كثر أو قل أعداد الأصدقاء تظل لهم نفس الأهميّة والفوائد في حياتنا وتظل الصداقة تلعب دور هام في تغير حياة الإنسان إلى الأفضل خاصّة إذا كانت صداقة حقيقة أوجدت أصدقاء أوفياء يلونون الأيّام بكلّ معاني السعادة والفرح ولذلك عند البحث عن الأصدقاء يجب تحري الدقة في الاختيار فهذه الصداقة من الممكن أن تغير مجرى حياة صاحبها.

إنّ ما نؤمن به من قيم العدل، والإنصاف، والتعاون، والتواضع، والإخلاص، علينا أن نترجمه إلى واقع عملي من خلال علاقتنا بالناس، ولا يتحقق ذلك إلّا إذا كان لنا أكبر عدد ممكن من الأصدقاء. من هنا فإن الحديث عن الأخلاق لا ينفصل عن الحديث عن الصداقة والأصدقاء، والعكس صحيح أيضاً.

ولطالما شكّلت «أخلاق الصداقة»، جوهر التعامل بين الناس، والأرضية التي بنيت عليها حياتهم، ولولاها لم يكن ممكناً، على الإطلاق، أن تدوم مدنيّة، أو تقوم حضارة. وصدق الشاعر الذي قال:

وإنّما الأُممُ الأخلاقُ ما بقيت

فإن هُمُ ذهبَت أخلاقُهم ذهبوا

وحينما تنهار الأسس الأخلاقية في التعامل بين الأفراد في مجتمع ما، فإنه سيسير عاجلاً أو آجلاً، نحو الهاوية، وسيعاني من أزمات ليست لها نهاية، لأن سوء الأخلاق علة أساسية لسوء التصرف.

يقول رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم»: «أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة، وأبى الله لصاحب الخلق السيّئ بالتوبة».

فقيل: يا رسول الله، وكيف ذلك؟

قال: أمّا صاحب البدعة فقد أشرب قلبه حُباً، وأمّا صاحب الخلق السيّئ فإنّه إن تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم من الذنب الذي تاب منه.

وكما يصدق ذلك بحقّ الأفراد، يصدق أيضاً على الجماعات. فالمجتمع السيّئ الأخلاق، هو مجتمع محكوم بالفشل. أمّا المجتمع الملتزم بالأخلاق الحسنة، في شؤونه الاجتماعية والسياسية، فهو مجتمع سليم.

يقول رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم»: «أكثر ما تلج به أمتي الجنة: تقوى الله، وحُسنُ الخُلق». ويقول الإمام أبو عبد الله الصادق «عليه السلام»: «البرّ وحُسنُ الخُلق يعمّران الديار ويزيدان في الأعمار».

فالأخلاق الفاضلة هي أرضية كلّ خير، ولذلك فقد قال رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم»: «حُسنُ الخُلق خلق الله الأعظم». وقال أميرالمؤمنين «عليه السلام»: «حُسنُ الأخلاقِ بُرهانُ كَرَمِ الأعراقِ».

