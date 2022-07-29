إيمانيات

إن على الخطباء، وكل من يعتلي المنبر أن يعي ما عليهم من مسؤوليَّات في تناول الأخبار وعرضها، فالنَّاس ليسوا على قدرٍ واحدٍ من الفهم والعلم لما يُقال كي يميِّزوا، فنراهم يتأثّرون بهذه الأخبار إلى درجةٍ كبيرة، والهدف هو تغذية فكرهم ووعيهم ووجدانهم بالأخبار التي تُفهَم وترفَع من مستوى فهمهم وإدراكهم للأمور، وليس مدّهم بأخبارٍ من هنا وهناك، ربما يكون في الكثير منها مساهمة في تجهيلهم وتسطيح وعيهم.

إنَّ حسَّ الوعي والمسؤوليَّة ومقتضى التقوى والأمانة، أن يعيد بعض الخطباء النّظر فيما يعتمدونه من أخبار، والتَّدقيق فيها قبل إلقائها رحمةً بالعلم والنَّاس والواقع. فالهدف ليس شحن الأخبار، بل الهدف نقل الأخبار الموثوقة ذات القيمة المعرفيّة والثقافيّة والروحيّة الّتي تساعد على بناء الذّات الإسلاميّة، وفتح آفاقها ومداركها على أصالة الفكرة والكلمة.

إنَّ قضيَّة الوثاقة يمكن أن نستفيدها من المضمون نفسه، ولا سيَّما إذا كان مجرى الخبر منسجماً مع مفاهيم إسلاميَّة صحيحة، أو مع خطوط عامَّة إسلاميَّة صحيحة.. ولذلك، نحن قد نستدلّ ببعض الأخبار التي قد تكون بحسب المصطلحات الرّوائيَّة ضعيفة، ولكن نرى أنَّ الحديث قويّ من خلال مبنانا في حجَّة الخبر، وهو أنَّ الخبر الموثوق نوعاً هو الحجَّة «يحصل منه من خلال القرائن الوثوق بالصّدور عن المعصوم «عليه السلام»، ومن الطّبيعيّ، لابدَّ من أن ننظر إلى مضمون الخبر، ونحن نأخذ على كثيرٍ من الخطباء أو العلماء في مواعظهم، أنهم لا يدقِّقون في مضامين الأخبار، فقد يقرأون الفكرة غير الدَّقيقة، وقد يتحدَّثون عن أشياء ليس لها أساس.

لذلك نقول لابدّ من أن يدقِّق الخطيب في سند الخبر بما يوجب الوثوق به، وفي دلالة الخبر معاً، لأنّ كثيراً من الأخبار بالإمكان تدقيقها من خلال مضامينها، ولا بدّ من دراسة طبيعة هذه المضامين حتى إذا كان السّند موثوقاً.

