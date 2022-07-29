إيمانيات

مع إطلالة السنة الهجرية الجديدة وذكرى عاشوراء من الضروري أن يكون موسم عاشوراء والسنة الهجرية الجديدة، هو موسم الوحدة الإسلامية بكل معانيها وأبعادها المستمدة من آفاق النبيّ محمّد «صلى الله عليه وآله وسلم» في إعطاء المسيرة الإصلاحية بوجهها الحضاري والإنساني اندفاعها في العالم، وفي تلمّس خطى الإمام الحسين «عليه السلام» في المفاهيم الكبرى لحركته التي سعت لتصحيح المسيرة الإسلامية، وأعطت الاندفاع لكل الثائرين لرفض الظلم والانتصار للحق.

في رأس السنة لابدّ أن نعيش حالة طوارئ، وهذا ما عبّرت عنه بعض الأحاديث، وقد جاء عن النبيّ «صلى الله عليه وآله وسلم»: «ألا وإنكم في يوم عمل لا حساب فيه، ويوشك أن تكونوا في يوم حساب ليس فيه عمل، لا يكون الرجل والمرأة أيضاً من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه، فيعلم من أين مطعمه ومشربه وملبسه، من حلّ أو من حرام»، وعنه «صلى الله عليه وآله وسلم»: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، وتجهّزوا للعرض الأكبر»، يوم تعرضون على الله تعالى في يوم المحشر.

ويقول النبيّ «صلى الله عليه وآله وسلم»: «أكيس الكيّسين والكيّس هو العاقل من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، وأحمق الحمقى من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني». وعن الإمام الكاظم «عليه السلام»: «ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن عمل خيراً استزاد منه وحمد الله عليه، وإن عمل شراً استغفر الله منه وتاب إليه».

وعن الإمام الصادق «عليه السلام»: «إذا أويت إلى فراشك فانظر ما سلكت في بطنك وما كسبت في يومك، واذكر أنك ميت وأن لك معاداً». وفي كلمة للإمام عليّ «عليه السلام» وقد سئل عن كيفية محاسبة النفس قال: «إذا أصبح ثم أمسى رجع إلى نفسه وقال يا نفس إن هذا يوم مضى عليك لا يعود إليك، والله سائلك عنه فيم أفنيته يا نفس وما الذي عملت فيه، أذكرت الله في هذا اليوم أم حمدتيه، أقضيت حق أخ مؤمن، أنفست عنه كربته، أحفظته في ظهر الغيب، أحفظته بعد الموت في مخلّفيه، أكففت عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك، أأعنت مسلماً،

فيذكر ما كان منه، فإن ذكر أنه جرى منه خير حمد الله عزّ وجل وكبّره على توفيقه، وإن ذكر معصية أو تقصيراً استغفر الله وعزم على ترك معاودته».. وعلى ضوء هذا، لا بدّ أن نذكر الموقف أمام الله عندما يأتي النداء: «وقفوهم إنهم مسؤولون»، ويقول الله تعالى: «لله ما في السموات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير».