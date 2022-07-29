إضاءات

اكدت المذيعة فجر الشطي لـالنهار بان اهتمام وزارة الاعلام بموظفيها والعاملين لديها ليس وليدة اللحظة بل هو موجود منذ نشأتها.

وهذا الامر تناوب عليه القيادات في الاعلام وخاصة قطاعى الاذاعة والتلفزيون اللذين استطاعا ان يتبوأ مكانة مميزة في الساحة الخليجية والعربية وان تتنافس من خلال انتاجتها من البرامج المختلفة والمتخصصة والدراما في المحافل الدولية.



وخاصة في المهرجانات المختلفة والحصول على المراكز الاولى والمتقدمة في ظل التنافس مع الاجهزة الاذاعية والتلفزيونية في الدول الخليجية والعربية

وقالت ايضا: وزارة الاعلام تشجع وتدعم الطاقات الشبابية الكويتية وخير دليل على ذلك ظهور هذه المواهب الاعلامية بصورة ملحوظة وهذا الامر ليس غريبا على جهاز عريق استطاع ان يخرج من رحمها اسماء عديدة اصبحوا علامات مضيئة في سماء الاعلام سواء من الاذاعة او التلفزيون والساحة الاعلامية زاخرة بهم وهذا الانتاج من المواهب من الطاقات سوف يكون مستمرا حتى في المستقبل خاصة ان كل شخص منهم متميز بشيء معين



برامج



وبسؤالها عن البرامج التي تقدمها في الاذاعة قالت : اقدم حاليا برنامج هلا مورننغ ويبث يوميا ماعدا الجمعة والسبت على محطة ofm من 9 الى 10 صباحا ويقدمه معي كلا من اماني البلوشي وعثمان سليمان وهو من اخراج عبدالوهاب الصلاحات وهو برنامج يتم فيه طرح مواضيع واقعية والتي تهم المستمع لاذاعة الكويت وايضا تكون هذه المواضيع مهمة.

وهناك مشاركات كثيرة من خلال التجاوب مع موضوع معين اما البرنامج الثاني هو مشاريع شبابية وهو برنامج اذاعي كانت بدايتي معه منذ انطلاقته حتى الان وهو قريب على قلبي حيل كونه فكرتي والهدف الاساس منه كمان لدعم الشباب الكويتي عبر مشاريعهم المختلفة وهو كل جمعة من 7 الى 8 مباشر ومن خلال البرنامج تم الانتقال الى لوكيشنات خارجية وتلبية العديد من الدعوات الخاصة بالمشاريع واللقاء مع اصحاب المشاريع واذا اي احد يسأل اي برنامج قريب علي فهوبلا تردد مشاريع شبابية



وعن علاقتها بالاذاعة قالت: الاذاعة قريبة على قلبي ووجدت نفسي فيها والداعم الاول هو مدير الاذاعة سعد الفندي الذي وجدت منه وكذلك الزملاء الاخرين كل الدعم والتقدير والدفع بنا الى الانجاز

وعن وجود لفكرة معينة لبرنامج اذاعي تود ان تقدمه قالت : اذا كانت عندي فكرة برنامج فالاكيد انه يصب في صالح الشباب لانهم في المرتبة الاولى عندي ويكون لدعمهم لان هناك انجازات متواصلة منهم ومستمرة بشكل يومي من خلال المشاريع العديدة



واما التقديم على شاشة تلفزيون الكويت قالت : بالاكيد هذا طموح كل شخص يعمل في مجال التقديم يود ان تكون له طلة على المشاهدين من خلال تلفزيون الكويت المتميز ببرامجه ومواده التي يقدمها واذا اتت لي الفرصة فلن اتوانى عن ذلك.. وانا بانتظار تلك الفرصة على ان يكون البرنامج الذي اقدمه مناسب لي

