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أزمة كبيرة حدثت بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وأحد رواد السوشيال ميديا، وذلك بعد أن هاجمها الأخير بسبب سخريتها علي حسب وصفه من عدد مشاهدات أغنية صح صح للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والأمر الذي امتد ليتحول إلى معركة كلامية بين جمهور هيفاء وهبي وجمهور نانسي عجرم، قبل أن يتمادى أحد معجبي نانسي علي هيفاء في كلامه بسبب التريند الذي أكد جمهور هيفاء وأنها الاحق به فيما رفض جمهور نانسي الأمر واصفين نجاح صح صح بالأقوى والأكثر عالمية. وهو الأمر الذي جعل الديفا هيفاء وهبي ترد بغضب عليه، بعد تفاعلها مع منشور سخر من عدد مشاهدات أغنية الفنانة نانسي عجرم، وهددت باللجوء للقانون.



ونشرت هيفاء وهبي، عبر حسابها الشخصي على خاصية القصص المصورة بتطبيق تبادل الصور، إنستغرام، منشور ردت فيه على هجوم المتابع وطلبت من متابعها عدم الدخول في مثل هذه الاشتباكات. بعد انتفاد تفاعلها مع منشور سخر من الفنانة نانسي عجرم ومن أنها لم تحقق نفس مشاهداتها رغم الترويج الواسع لأغنيتها وتعاونها مع موزع عالمي، كتبت هيفاء وهبي منشوراً أكدت فيه على حريتها في التفاعل مع أي منشور وعلقت: أنا حرة في أن أضغط زر الإعجاب على أي منشور يحتوي على تعليق لأغنيتي الجديدة، وغير مسؤولة عن تفسيراتكم وعن الأخبار الكاذبة التي يتم نشرها بسبب غضبكم. كما طالبت النجمة اللبنانة من محاميها باتخاذ الإجراء القانوني للمتابع الذي هاجمها وكتبت: حرك دعوى ضد ها الفأر قبل ما يمحي التويتة.



يذكر أن أحد المتابعين علق على الفارق في المشاهدات بين أغنية نانسي حرم وأغنية هيفاء وهبي وكتب أن هيفاء وهبي نجحت في أن تحقق رقما قياساً في ساعات رغم أنها لم تروج لها بشكل كبيرة، ولم تتعاون مع موزع عالمي، لتتفاعل نجمة أغنية تيجي مع المنشور وتبدي إعجابها به، وهو ما اعتبره جمهور نانسي عجرم تقليل من قيمة نجمتهم، ليهاجمها أحد المتابعين، وهو ما استفز هيفاء وهبي ودفعها للرد عبر حساباتها الشخصية مهددة باللجوء للقانون.



واشتبك جمهور النجمتين في التعليقات كل منهم مدافعا عن محبوبته، كما أبدت هيفاء وهبي غضبها أما الفنانة نانسي عجرم فالتزمت الصمت واكتفت بالترويج لأغنيتها الجديدة.

وفي تعليقها علي الهجوم كتبت هيفاء وهبي: لا تدخلوني في مثل هذه الأمور العصبية وأنا هاخذ حقي بالقانون.

أضافت الفنانة اللبنانية: لا أريد أي معجب أن يدخل في هذه الأمور، قبل أن تتخذ الإجراءات القانونية تجاه الهجوم الذي تعرضت له من قبل أحد المتابعين.

