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طرحت المطربة اللبنانية لارا عبدو احدث كليباتها الغنائية بعنوان تريد تروح على منصة الفيديوهات العالمية يوتيوب الاغنية كلمات عمار الساعدي، لحن وتوزيع علي أحمد، مكس وماستر حسن العراقي، منتج منفذ فرقة تذكار، انتاج شركة الملكة للإنتاج الفني، والكليب من اخراج حسن جابر.

وصرحت المطربة الشابة لارا: ان اغنية تريد تروح هي اول تجربة لها في الغناء باللهجة الخليجية وتعتبرها انطلاقتها الحقيقة للاحتراف في الوسط الفني بعد محاولات قليلة سابقة خاضتها في بداية مشوارها الفني.



واضافت لارا: ان الجمهور اللبناني تعرف عليها العام الماضي في ظل جائحة كورونا من خلال ادائها لأغنية تراثية بعنوان بسبوس عاشق بسة وهي وصلة شعبية خفيفة لكنها حققت نجاحاً كبيراً تخطت به خمسة ملايين مشاهدة. الجدير بالذكر ان المطربة لارا عبدو قدمت من قبل اغنية بعنوان تمنيت، بالإضافة الى مشاركتها في ديو غنائي بعنوان تهدا يا قلبي مع المطرب سيراج مطر.