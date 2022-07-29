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تزامنًا مع تصدر النجم الكبير عمرو دياب ترند موقع تويتر عقب طرحه ميجا ميكس أغنيات ناس حلوة وب و ح و ب و ك ووزير السعادة، قدم الهضبة مفاجأة جديدة لجمهوره بقرار طرح أحدث أغنياته زمن المجاملة حصريا ومجانا عبر تطبيق أنغامي.

يشار هنا إلى أن زمن المجاملة من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكساچ و ديچتال ماستر امير محروس، تسجيل اندرو داوود و شيري شكري، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

وكان عمرو دياب قد أصبح أول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار استماع عبر منصة أنغامي الموسيقية منذ إطلاقها، وأعلنت أنغامي، تخطي الهضبة دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.

وكشفت أنغامي عن أعلى خمس أغنيات استماعا لعمرو دياب خلالها، حيث جاءت في المرتبة الأولى أغنية تملي معاك، وفي المرتبة الثانية يتعلموا، وأماكن السهر في المركز الثالث، وتلتها في المرتبة الرابعة أغنية أنت الحظ، وأخيرا في المرتبة الخامسة أغنية أجمل عيون.

ويعد الهضبة أول مطرب عربي يطرح أعماله الغنائية التي أنتجها حصريا عبر منصة أنغامي فقط، وهي الاتفاقية التي أعلنت عنها المنصة منذ عدة أشهر في احتفالية كبرى تزين خلالها برج خليفة في دبي بصورة الهضبة.

يذكر أن الـميجا ميكس الذي طرحه عمرو دياب مؤخرا، يضم أغنيات: ناس حلوة، وب وح وب وك، ووزير السعادة، تصدر قائمة توب أنغامي بالوطن العربي على مدار الأيام الماضية، حيث تصدر قائمة الأعلى استماعا في مصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر منذ طرحه حتى الآن.

