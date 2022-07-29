عربيات ودوليات

تحتفل المملكة المغربية في 30 يوليو من كل عام بذكرى عيد العرش، وتصدر وسم «#الشعب-يبايع-ملكه» منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، تزامنا مع تخليد الذكرى 23 لتربع الملك محمد السادس على عرش اسلافه.

وبدأ المغاربة في تفعيل الهاشتاغ منذ الاحد الماضي على وسائل التواصل حيث لقي استحسانا واسعاً، تعبيرا منهم على تجديد البيعة للملك واحتفالا مسبقا لعيد العرش بطريقتهم الخاصة.

وجاء اطلاق الوسم عقب تأجيل تاريح حفل البيعة هذه السنة بسبب جائحة كورونا.

وقد اصدرت وزارة القصور والتشريفات والأوسمة بيانا اوضحت فيه ان جميع مظاهر الاحتفال بعيد العرش ستؤجل بسبب الحالة الوبائية في البلاد بشكل عام، مضيفة ان الملك محمد السادس سيقدم خطابا الى الشعب بهذه المناسبة.

يذكر ان حفل الولاء في المغرب ينال مكانة ورمزية مهمة في المملكة حيث اقيم للمرة الأولى في عام 1933 في عهد السلطان محمد الخامس للتعبير عن تشبث الشعب المغربي بالعرش العلوي في ظل الاستعمار الفرنسي.

وقد اسهم ذلك في اخفاق محاولة فرنسا آنذاك في عزل السلطان. ومنذ ذلك الحين، اصبح هذا العيد رمزاً وطنياً ومناسبة سنوية يحتفل بها المغاربة لتنصيب الملك على العرش.

