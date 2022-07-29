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يقص بطل الدوري الممتاز مانشستر سيتي، وبطل كأس الاتحاد الإنكليزي ليفربول، شريط الموسم الكروي الإنكليزي الجديد 2022-2023، في الـ 07:00 مساء غد السبت بلقاء درع المجتمع (الدرع الخيرية).

وتحظى مباراة درع المجتمع بتاريخ طويل من المباريات المثيرة، وتعتبر فرصة لطرفيها من أجل تجربة أوراقهما الجديدة، واختبار نفسيهما قبل انطلاق موسم البريمير ليغ بعد أسبوع. وستقام المباراة على ملعب كينغ باور ستاديوم الخاص فريق ليستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي، وذلك بسبب انشغال ملعب ويمبلي الغريق باستضافة نهائيات كأس أوروبا للسيدات.

وخاض كل فريق عددا من المباريات التحضيرية خلال جولتيهما الاستعداديتين كان آخرهما هزيمة ليفربول أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي 0-1 في المباراة التي أقيمت أول من أمس في النمسا. وسجل بنيامين سيسكو هدف الفوز لسالزبورغ في الدقيقة 31.

والمباراة هي الرابعة للفريق الإنكليزي خلال استعداداته للموسم الجديد حيث كان خسر أمام مان يونايتد برباعية نظيفة قبل أن يتغلب على كريستال بالاس بثنائية نظيفة ثم لايبزيغ بخمسة أهداف دون رد.

من جانبه يتسلح سيتي بصفقته الجديدة الهداف النرويجي ايرلينغ هالاند الذي تعاقد معه الفريق هذه الموسم قادما من بوروسيت دورتموند الألماني. وبعد الأداء المميز والهدف الأول لهالاند في أول ظهور له بقميص مانشستر سيتي ضمن الفترة الإعدادية للموسم الجديد، يستطيع الفريق الإنكليزي تجهيز نفسه لملاقاة ليفربول اليوم، بأنسب صورة. وفي العام الماضي، لعب مانشستر سيتي مباراتين وديتين ضد فريقين من دوري الدرجة الأولى تشامبيونشيب، قبل انطلاق الموسم، لكن الأمر يختلف هذا العام مع عودة الفرق الأوروبية لجولاتها المكوكية حارج القارة العجوز.

وبعد فوز حيوي 2-1 على كلوب أميركا المكسيكي في تكساس، واصل مانشستر سيتي بناء الزخم بفوزه المهيمن 1-0 على بايرن ميونخ في لامبو فيلد، حيث وجه لاعبو الفريق 22 تسديدة مقابل 3 تسديدات فقط لبطل ألمانيا، على الرغم من جودة التشكيلة الأساسية. وكان هالاند نجم العرض، وأدى ظهوره الأول إلى زيادة الإثارة المحيطة بالسيتي، وسجل هدفا نموذجيا لمهاجم صريح، وهو أمر غاب عن الفريق كثيرا الموسم الماضي، وزاد من تفاؤل المشجعين حول ما يمكن توقعه منه بالقميص الأزرق السماوي.

وأنهى سيتي بحثا استمر قرابة عامين عن خليفة سيرجيو أغويرو، ومن المتوقع أن يبدأ هالاند معظم الوقت مع غوارديولا، علما بأنه اعترف بأنه لم يستعد لياقته الكاملة بعد، لكن أداءه لمدة 45 دقيقة كان بالتأكيد برهانا على ما هو قادر على القيام به.

وسواء يعتبر البعض هذه المباراة تحضيرية أم تنافسية، فهي ستكون فرصة أخرى ليقوم غوارديولا بتقييم تشكيلته، قبل مواجهة وست هام في الدوري الإنكليزي بعد أقل من أسبوعين. من المرجح أن يبدأ هالاند المباراة أمام ليفربول، لكن أداء من حوله ضد بايرن ميونخ يجب أن يكون عاملا في تفكير غوارديولا قبل المباراة.

ويبدو أن رياض محرز هداف السيتي في جميع المسابقات الموسم الماضي ضمن مكانا إلى جانب هالاند، ويؤكد تمديد عقده على أهميته المتزايدة باستمرار. ويعتبر مان يونايتد الفريق الأكثر فوزا باللقب برصيد 21 لقبا، يليه أرسنال (16)، وليفربول (15)، وإيفرتون (9)، وتوتنهام (7).

