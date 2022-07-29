دوليه

يحل بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني ضيفاً على لايبزيغ بطل الكأس في الـ 09:30 مساء غد السبت في لقاء كأس السوبر الألماني. وكان لايبزيغ توج بلقب الكأس بعد فوزه على فرايبورغ في نهائي كأس ألمانيا بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لمثله، ليحصد أول بطولة كبرى في تاريخه، فيما واصل العملاق البافاري هيمنته على لقب الدوري بتحقيقه اللقب العاشر على التوالي. ويريد كل طرف اليوم تحقيق البطولة التي ستمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل بداية الموسم الجديد.

وفقد بايرن نجمه وهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد انتقاله إلى برشلونة الإسباني لكنه عزز صفوفه بالتعاقد السنغالي ساديو مانيه لاعب ليفربول الانكليزي. وفاجأ بايرن مهاجمه الجديد قبل انطلاق التدريبات أول من أمس ضمن استعداداته لخوض لقاء اليوم. ووفقا لموقع «سبورت1»، فإن النادي البافاري صنع «كعكة ضخمة» للدولي السنغالي، الذي تفاجأ بها في مقر التدريبات. وأراد مسؤولو النادي تهنئة مانيه على تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2022، متفوقا على مواطنه حارس تشلسي إدوارد ميندي وزميله السابق المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وحضر أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن، وحسن صالح حميديتيش المدير الرياضي، في مقر التدريبات، للاحتفال رفقة لاعبي الفريق البافاري بتتويج صاحب الـ30 عاما.

