دوليه

ظهر إيفان يوريتش المدير الفني لتورينو، في لحظات غضب عارمة مع دافيد فاغناتي المدير الرياضي بالنادي، خلال معسكر الفريق المقام في النمسا. وذكرت شبكة «سبورت إيطاليا»، أن خلافا كبيرا نشب بين فاغناتي ويوريتش، داخل فندق إقامة الفريق في النمسا خلال معسكر ما قبل بداية الموسم، مؤكدة أن المدرب غاضب من نقص الصفقات الجديدة والتعزيزات بسوق الانتقالات.

وأضافت أن المديرين الفني والرياضي لتورينو، ظهرا في مقطع فيديو وهما يشتبكان وسط غضب شديد وحدة في الحديث بينهما، وسط صراخ كبير من الجانبين ومحاولات للهجوم الجسدي على بعضهما البعض ومحاولات من أحد الموظفين بالفصل بينهما. وكشف موقع «فوتبول إيطاليا»، ما دار بين المدرب ومدير النادي، حيث ظهر فاغناتي وهو يصرخ على يوريتش قائلا: «أنا الوحيد الذي يدافع عنك أمام هذا الغبي»، مشيرة إلى أن مدير النادي قصد بهذه العبارة أوربانو كايرو، رئيس النادي. وأضاف «أنت فقط تدرب الفريق الذي أعطيك إياه، هل تفهمني؟ أنت بحاجة إلى إظهار الاحترام!». ولفت إلى أن بداية الخلاف نشب بسبب اتهام فاغناتي ليوريتش بأنه يذهب لرؤية رئيس النادي من وراء ظهره، ليرد المدرب قائلا: «هذا لأنه يريدك أن تختفي ومع ذلك أنت هنا!».

