دوليه

أثيرت خلال الايام الماضية، أنباء عن نية إدارة برشلونة، بيع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، في ظل رفض الهولندي فرينكي دي يونغ الرحيل، من أجل تسجيل الصفقات الجديدة. وبحسب مصادر داخل نادي برشلونة، لصحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن الإدارة الرياضية وتشافي هيرنانديز المدير الفني لا يفكران على الإطلاق في التخلي عن تير شتيغن.

وأضافت الصحيفة: «سيظل تير شتيغن الحارس الأول بلا منازع، ومعه إيناكي بينيا الذي سيكون بديله، وهناك ثقة كبيرة من النادي في اللاعب الألماني، على أمل أن يعود هذا الموسم لأفضل مستوياته من جديد».

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة برشلونة في مرحلة ما، سوف تتحدث مع تير شتيغن لتخفيض راتبه، وهو أمر طبيعي وسيحدث مع العديد من اللاعبين في الفريق.

وأفاد التقرير، بأن إدارة برشلونة ستعمل على بيع بعض اللاعبين، وتخفيض بعض الرواتب، لكن لا توجد أي نية للتفريط في دي يونغ. كما تعمل الإدارة على تفعيل الرافعة الثالثة، والتي من شأنها أن تمنح النادي 100 مليون يورو، وتسهل عملية تسجيل جميع اللاعبين الجدد.