دوليه

أكدت مصادر إعلامية، موافقة حارس المرمى كاسبر شمايكل على الانتقال إلى نادي نيس. وذكرت التقارير أن الدولي الدنماركي قرر مغادرة فريقه الحالي ليستر سيتي، بعد أعوام طويلة قضاها مع الفريق لخوض تجربة جديدة، بعد أن وافق على الشروط الشخصية مع نيس.

وأوضحت الأخبار أن ليستر سيتي لن يقف في طريق رغبة شمايكل بالرحيل بعد 11 عاماً قضاها معه، حقق خلالها إنجازات تاريخية على رأسها التتويج بلقب الدوري الإنكليزي، شريطة أن يتعاقد النادي مع حارس جديد أولاً. وجاء قرار شمايكل بعد فشله في الوصول إلى اتفاق جديد مع ليستر سيتي لتمديد العقد.