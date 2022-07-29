محلية

تعادل السالمية مع الساحل 0-0 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس على ملعب الأخير ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وقاد السالمية مدربه الوطني محمد إبراهيم الذي غاب عن بداية انطلاق التدريبات لسفره خارج البلاد، وأشرك إبراهيم في المباراة الحارس نواف المنصور وعبدالعزيز العتيبي وفهد المجمد والغامبي سانج بيير وبدر جمال ومحمد الهويدي وسعود الخراز ومحمد القحطاني وفواز عايض وعذبي شهاب، والعاجي جمعة سعيد، في حين شارك في الشوط الثاني الوافد الجديد العراقي آسو رستم.

ويغادر وفد السماوي اليوم إلى معسكره التدريبي في تركيا على أن يلتحق بالوفد البرازيلي الكيس ليما والكولومبي كارلوس ريفاس، حيث يستمر المعسكر حتى يوم 15 أغسطس الحالي ويخوض الفريق خلاله 4 مباريات ودية.

كما يغادر غداً السبت وفد نادي القادسية إلى معسكره التدريبي في القاهرة الذي يستمر كذلك حتى 15 أغسطس المقبل، ويخوض خلاله الأصفر 4 مباريات ودية مع أندية حرس الحدود والنصر والداخلية وسموحة المصرية. ولعب الفريق مساء أمس مباراته الودية الثانية أمام خيطان بعد أن فاز في المباراة الأولى بسباعية نظيفة على الفحيحيل في مباراة شهدت تألق الوافد الجديد العاجي مامادو سورو وتسجيله 3 أهداف.

ودعم القادسية صفوفه هذا الموسم بالتعاقد مع العاجيين سورو وسيدريك هنري والبوركيني باتريك مالو مع الإبقاء على التونسي حسام السويسي والألباني لورانس تراشي، بالإضافة إلى بالإضافة إلى الصفقات المحلية بضم مشاري العازمي وسلمان البوص وأحمد خالد شبيب ونايف زويد.وتستعد الفرق للموسم الجديد الذي سينطلق ببطولة الدوري الممتاز يوم 25 أغسطس المقبل، وتشهد الجولة الأولى مواجهات: الكويت مع الجهراء، وكاظمة مع الفحيحيل، والسالمية مع التضامن، والقادسية مع الساحل، والعربي مع

النصر.

