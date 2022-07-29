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انضم الليبي محمد صولة إلى تدريبات فريقه العربي في معسكره التدريبي المقام في تونس استعداداً للموسم الجديد. وغاب صولة عن بداية المعسكر بسبب خضوعه للعلاج من مرض الملاريا الذي أصابه عقب مشاركته مع منتخب بلاده ضد غينيا الاستوائية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023. وتواجد صولة مع بقية زملائه في المحاضرة التحكيمية التي حاضر فيها حكام دوليون من الاتحاد القطري لكرة القدم، وذلك لتثقيف اللاعبين بالحالات التي تستدعي تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد «فار». ومن المقرر أن يخوض الأخضر 6 مباريات ودية خلال معسكرالذي يستمر حتى 12 أغسطس المقبل، أيام 1 و3 و4 و7 و8 و11 أغسطس، على أن تكون المباريات الست أمام 6 فرق من الأندية الـ 11 التالية: مولودية وهران واتحاد العاصمة ووفاق سطيف وشباب بلوزداد الجزائرية، والصفاقسي واتحاد المنستيري والنجم الساحلي والملعب والترجي التونسية، والقادسية والأهلي السعوديين.

