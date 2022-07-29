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وقعت اللجنة الاولمبية مع بنك برقان أمس اتفاقية لرعاية خمسة لاعبين اولمبيين من فئة الشباب وتقديم الدعم الشامل لهم وتدريبهم في افضل المعسكرات لتهيئتهم للبطولات المقبلة.

وقال نائب رئيس اللجنة الاولمبية محمد جعفر في مؤتمر عقد بمناسبة توقيع الاتفاقية ان الرعاية تهدف الى تحضير هؤلاء اللاعبين بشكل كامل ضمن افضل المعسكرات التدريبية ووفق اعلى المعايير العالمية للتدريب في المجال الرياضي للمشاركة في ابرز البطولات خصوصا اولمبياد باريس عام 2024 واولمبياد لوس انجليس عام 2028.

واوضح ان الرعاية المقدمة من بنك برقان تشتمل على تقديم الدعم الشامل والمباشر تحت اشراف اللجنة الاولمبية لخمسة لاعبين شباب من رياضات اولمبية مختلفة بفئتي الرجال والنساء وهم مضاوي الشمري وامل الرومي وجود توفيق وعبدالمحسن العلي ويعقوب اليوحة.

واعرب عن سعادته بانضمام بنك برقان كشريك للجنة في رحلة اعداد الرياضيين الكويتيين وتهيئتهم للمشاركة في البطولات مشيدا بدعم البنك المستمر للمشهد الرياضي في الكويت وتعزيز الثقافة الرياضية في المجتمع وذلك يسهم في تحقيق اهداف برنامج اللجنة. من جانبه قال رئيس العلاقات والاتصالات في بنك برقان قتيبة الربعي في المؤتمر ان البنك يهدف من خلال هذه الرعاية الى تعزيز حضور ومشاركة دولة الكويت في المحافل الرياضية العالمية مشيرا الى ان خطة اللجنة ستحقق التوازن المطلوب للاعبين لتأهيلهم وايصالهم بنجاح الى اولمبياد باريس 2024 ولوس انجلوس 2028.

وأضاف الربعي ان اللجنة الاولمبية الكويتية شريك مثالي لاداء دور البنك في مجال المسؤولية المجتمعية لما تلعبه من جهود محورية على المستوى المحلي بالاضافة الى سجلها الحافل بالانجازات على المستوى العالمي. بدورها، تمنت عضو اللجنة الأولمبية رئيس لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات، أن يسهم هذا التعاون في دعم اللاعبين ايجابيا وان يحققوا النتائج الايجابية المرجوة، مؤكدة ان المجال مفتوح لضم لاعبين آخرين مستقبلاً.

وأضافت ان هذه الرعاية تشمل تقديم الدعم الشامل والمباشر للاعبين واللاعبات، تحت إشراف اللجنة الأولمبية وذلك بهدف تحضيرهم بشكل كامل ضمن أفضل المعسكرات التدريبية.

وأفادت ان 3 من اللاعبين الـ5 سيشاركون في بطولة التضامن الاسلامي التي ستقام الشهر المقبل في تركيا، مضيفة انه سيتم تجهيز اللاعبين للمشاركة في البطولات المقبلة خصوصاً اولمبياد باريس 2024 واولمبياد لوس انجليس 2028.

