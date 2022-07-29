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هل هي خطة مدروسة ام انها جاءت بالحظ او بطريقة غير مقصودة ؟ فقد جاء تطبيق لائحة احتراف اتحاد كرة القدم «من الاتحاد المعين» على كشف قدرات الاندية المالية ؟ فقد اجبرت اللائحة ان تكون هناك عقود لكل اللاعبين الذين يتم تسجيلهم للعب في دوري المحترفين «الورقي»

فعند توقيع اللاعب على عقده بمقدم قد يبدأ من عشرة او عشرين الف دينار غير رواتبه فهذا يعني ان الاندية لديها اموال تم خزنها في «كبت امي» من غير ان تعلم بها هيئة الرياضة كمراقب اساسي لميزانيات الاندية! فلو تم تطبيق هذا النظام على الالعاب الجماعية كنظام موحد فإن ذلك يعني ان الاندية اصبح لديها القدرة على ادارة نفسها من غير دعم حكومي واتضح ان الاندية لديها اموال أكثر من ميزانية هيئة الرياضة نفسها !

وذلك بفضل الاستثمارات التي ادخلت مبالغ مالية كبيرة لبعض الاندية التي ستوقع عقودا كبيرة مع لاعبين معينين في الالعاب الاربع وليس بكرة القدم فقط، لذا فنجد ان بعض المسؤولين في هيئة الرياضة والاتحادات بدأوا بتحديد المبالغ التي يجب ان تصرف للاعبين الشبه محترفين من دخل النادي من هذه الاستثمارات كمقدم عقد او انتقال او راتب؟

فالسؤال الآن هو: هل ستوقف الحكومة دعم الاندية او ستخفضها؟ هذا الموضوع سيكون مشروع «أزمة رياضية» قادمة اذا ما اديرت الامور بطريقة قانونية وادارية سليمة ليس بها خلل مقصود او غير مقصود، فالاندية بدأت «اتطلع ذهب» حسب قول احد المسؤولين الرياضيين وجاء الوقت لكي نعيد النظر في اسلوب ادارتها لكي نرشدهم في صرفهم على الانشطة الرياضية المنتجة او التي لها مردود مالي مستقبلا.

ففي بعض الاندية تم الغاء العاب ( السباحة – التنس – الملاكمة الخ ) وادراج العاب اخرى تدر اموالاً يومية عليهم وهذا اسلوب ناجح ولكن يجب المحافظة وحماية هذه الالعاب التي تم الغاؤها من قبل اتحاداتها المعنية. لذا فإنني اقول واعيد بأن خلل الرياضة هو من صناعة اهلها (الجمعيات العمومية في الاندية) التي تدير الرياضة بناء على مصالحها وليس مصلحة الرياضة الكويتية والامثلة للاسف كثيره سواء بالاندية او الاتحادات الرياضية فإن شاء الله سنرى «المستور» بالاندية ولكي ينكشف الصالح من الطالح في الرياضة الكويتية المسكينة. . والله من وراء القصد.