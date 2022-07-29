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كرم رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر شركة رابطة الكويت والخليج للنقل «KGL» لرعايتها للجمعية العمومية للاتحاد العربي للتنس ولدورها في إنجاح في أعمال اجتماعات الجمعية التي استضافتها ونظمتها الكويت خلال يومي 16 و17 الشهر الحالي بمشاركة 18 دولة عربية، إذ صاحب أعمال الجمعية اجتماعان لمجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس وظهرت هذه الفعاليات المهمة بالشكل اللائق بالتنس الكويتي وبدولة الكويت.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم في مقر الاتحاد الكويتي بمجمع الشيخ جابر العبد الله الدولي للتنس، إلى جانب الشيخ أحمد الجابر كل من نائب رئيس مجلس إدارة شركة «KGL» فاضل البغلي ومدير مكتب رئيس مجلس الإدارة توفيق جوهرة، كما حضر الحفل نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبد الصمد العريان وأمين السر العام فالح العتيبي وعضو مجلس الإدارة خالد المسلم.

وأشاد الشيخ أحمد الجابر بدعم الشركة لاجتماعات الاتحاد العربي للتنس إلى جانب دعم الهيئة العامة للرياضة التي لم تدخر جهداً لإنجاح كل أنشطة الاتحاد في الداخل والخارج. وأعرب رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس عن تمنياته أن يستمر التعاون بين القطاع الخاص والاتحاد في المستقبل لما فيه من مصلحة لعبة التنس على وجه الخصوص والرياضة الكويتية بوجه عام.

