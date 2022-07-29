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يبدأ منتخب كرة السلة للشباب (تحت 18 سنة) مشواره في البطولة الخليجية المؤهلة لنهائيات كاس آسيا، والتي تستضيفها الامارات لغاية 6 أغسطس المقبل، أمام المنتخب القطري في الـ7:30 مساء اليوم، كما يلعب اليوم ايضاً السعودية مع عمان في الـ03:00 والبحرين مع الامارات في الـ05:15 مساء.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن يلتقي بعدها الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي ثم يلتقي الفائزان في الدور النهائي، ويتأهل عن الزون الخليجي لنهائيات كأس آسيا البطل والوصيف.

وكان الازرق أقام معسكراً خارجياً في اسطنبول استعداداً للبطولة قبل أن يشارك في البطولة العربية التي اختتمت منافساتها الاسبوع الماضي في القاهرة وتوج بها المنتخب المصري كما حل بها الازرق في المركز الرابع. والتقى «شباب السلة» مع المنتخب القطري خلال البطولة العربية مرتين خسرهما في الدور التمهيدي وكذلك في مباراة تحديد المركز الثالث.

وكان الجهاز الفني للازرق بقيادة البحريني سلمان رمضان اختار 12 لاعباً لتمثيل الازرق في البطولة هم دعيج المريشد وهاشم أسد يوسف البلوشي وخليفة العماني ومطر المطر وعادل السعيد وطلال الخميس وبرجس الحسيني وحمد اليحيوح وفهد مال الله ونواف العنزي وعبدالله العجيل.

