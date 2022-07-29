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تعاقد نادي كاظمة مع المحترف الأميركي كلينثوني لتدعيم صفوف فريق كرة السلة في الموسم المقبل. وتعمل إدارة البرتقالي على تدعيم صفوف الفريق بصورة مبكرة رغبة منها في الدخول الى المنافسات بقوة في الموسم الجديد. ويملك اللاعب الاميركي سيرة ذاتية مميزة إذ بدأ مشواره مع العملاق الاميركي نيويورك نيكس قبل أن يخوض العديد من التجارب الخارجية مع أندية آسيوية في اليابان والصين كما خاض تجربة مع نادي أهلي جدة السعودي. وكان البرتقالي عقد صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع نجم القادسية و»أزرق السلة» عبدالعزيز الحميدي وهو يسعى حالياً لتمديد اعارة لاعب العربي يوسف بورحمة خلال الأيام المقبلة ما يؤكد رغبة الفريق في المنافسة على جميع الألقاب في الموسم الجديد

