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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة رواد العرب للتنس عن استضافة النسخة العاشرة للبطولة بمحافظة ظفار وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها السلطنة هذا الحدث بعد أن كانت الاستضافة الاولى في يناير 2020.وقال د. أحمد السعيدي بأن السلطنة حظيت باستضافة النسخة العاشرة بعد نجاحها في تنظيم الحدث ذاته في «مسقط 2020» وبمشاركة اكثر من 120 لاعب ولاعبة وهي النسخة التي تعتبر من افضل النسخ تنظيما وحضورا على المستوى الخليجي والعربي.

وأشار السعيدي الى الاستعدادات تتم لاستضافة النسخة العاشرة تزامنا مع مهرجان ظفار وسعيا للمساهمة في تقديم ترويج سياحي للسلطنة من خلال المشاركة الخليجية والعربية الواسعة التي تترقبها البطولة والتي ستقام في الربع الأول من شهر سبتمبر القادم، مؤكدا أن هناك مؤتمرا صحفيا سيتم عقده في الاسبوع القادم للإعلان عن التحضيرات والتجهيزات لتنظيم هذا الحدث العربي الكبير.

وقال السعيدي إن الرابطة العربية لبطولة رواد التنس اسندت مهمة تنظيم البطولة العاشرة للسلطنة بعد النجاح الكبير الذي حققته مسقط في الاستضافة الماضية، «ولذلك سنعمل على تقديم نسخة نموذجية في محافظة ظفار بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية».